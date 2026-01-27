Ученые сообщили, когда ждать следующую магнитную бурю (график)

Сегодня сильного шторма не будет.

В последнее время магнитные бури на Земле прекратились, но 27-28 января есть вероятность небольшого шторма. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, влияние корональной дыры постепенно ослабевает, а скорость солнечного ветра имеет тенденцию к снижению.

"Однако нельзя исключить отдельные периоды активной геомагнитной активности в течение 27 и 28 января", - говорят эксперты.

Видео дня

Ожидается, что в эти дни на нашу планету повлияет высокоскоростной поток из корональной дыры. Это, вероятно, приведет к активным геомагнитным условиям с вероятностью возникновения магнитной бури уровня G1.

Землю накрыла самая мощная за более чем 20 лет солнечная радиационная буря - что известно

19 января Землю накрыла редкая солнечная радиационная буря уровня S4 – самая мощная с октября 2003 года. На фоне ярких магнитных возмущений и полярных сияний это событие прошло почти незаметно для обычных людей, но стало исторически значимым для науки.

Радиационные бури возникают, когда мощные выбросы на Солнце разгоняют заряженные частицы почти до скорости света. Они достигают Земли за десятки минут и устремляются к полярным регионам, проникая в верхние слои атмосферы.

Опасности для людей на поверхности не было – атмосферa и магнитное поле эффективно защитили планету. Однако на высоте риски выше: такие бури опасны для астронавтов, полярных авиарейсов и спутников, в работе которых тогда фиксировались кратковременные сбои.

Вас также могут заинтересовать новости: