В Европе и Африке произошли сбои в работе радиосвязи.

На Солнце произошла мощнейшая вспышка этого года, в результате чего зафиксированы сбои в радиосвязи в Африке и Европе.

Как сообщает space.com, извержение класса X5.1 стало самой мощной солнечной вспышкой 2025года, и Земля оказалась на линии удара.

Впечатляющее извержение произошло 11 ноября. Это была самая интенсивная вспышка с октября 2024 года. Взрыв вызвал сильные сбои в радиосвязи в Африке и Европе, нарушив высокочастотную радиосвязь на освещённой солнцем стороне Земли.

Как сообщается, ранее в этой же области Солнца произошла серия вспышке 9 и 10 ноября. Эти вспышки сопровождались корональными выбросами массы , которые также обрушились на нашу планету и вызвали обширные полярные сияния.

По информации издания, извержение вызвало выброс рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения в сторону Земли, ионизуя верхние слои атмосферы и вызывая масштабное ухудшение радиосигнала.

Вспышки на Солнце - насколько сильными они бывают

Солнечные вспышки делятся по мощности на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый класс представляет десятикратное увеличение выходной энергии. Солнечные вспышки класса X являются самыми мощными, и число, следующее за X, описывает интенсивность вспышки.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Земле фиксируется сильная магнитная буря. К-индекс ужед остиг 8 из 10. На данный момент это самая сильная магнитная буря 2025 года.

Минувшей ночью на севере Европы, а также в США и Канаде люди наблюдали яркое полярное сияние - последствия вспышки на Солнце.

