Новая волна сильной жары накрывает Европу: синоптик рассказал, грозит ли она Украине

В ближайшие 5 дней в нашей стране, напротив, ожидается понижение температуры.

Новая волна жары в Европе пока не повлияет на территорию Украины. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о возможной угрозе для Украины из-за новой волны жары, надвигающейся на Европу.

"В ближайшие 5 суток у нас, напротив, будет понижение температуры за счет того, что к нам будет продвигаться более прохладная воздушная масса после прохождения атмосферного фронта, который проходит сегодня", – отметил он.

Так, сегодня, 20 июля, в западных областях температура будет в пределах +22°...+27°, а на юге и востоке, где атмосферного фронта еще не будет, ожидается до +33°.

Видео дня

"В дальнейшем мы также ожидаем некоторого понижения. В целом завтра, 21 числа, в большинстве областей уже будет +22°...+27°, на юге и юго-востоке страны – до +33°. Однако в западных областях до +24°, там в пределах +19°...+24° – это дневные максимумы", – рассказал Семилит.

Далее в большинстве областей днем будет +19°...+24°, и только на юге и юго-востоке Украины – до +31°.

"Во второй половине недели днем +20°...+27° по всей территории Украины", – сказал синоптик и добавил, что, таким образом, пока о сильной жаре в Украине речи не идет, а наоборот, наблюдается тенденция к снижению температур.

Как сообщалось, по данным польского издания TwojaPogoda, в ближайшие недели Южную Европу может накрыть волна жары, которая станет самой сильной этим летом, а температуры приблизятся к историческим максимумам.

Предполагается, что на стыке июля и августа температура будет достигать 50 градусов в тени. Таким образом, этим летом высока вероятность установления нового абсолютного температурного рекорда для Европы. Согласно прогнозам, самые экстремальные температуры ожидаются на юге Испании и Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: