Выяснилось, что деревья растут не тогда, когда ожидалось, и это сбивает ученых с толка

Ученые по-новому взглянули на роль лесов в борьбе с глобальным потеплением.

Деревья, вероятно, накапливают меньше углерода, чем ожидалось. Дело в том, выяснили ученые, что фотосинтез не всегда приводит к росту древесины в лесах.

Как пишет The Guardian, по результатам изучения 137 участков по всей территории США, ученые пришли к выводу, что деревья переставали расти за несколько месяцев до того, когда фотосинтез прекращался.

Объясняется, что это заставляет пересмотреть роль лесов в защите от изменения климата. Эффективность лесов зависит от того, сколько углекислого газа они могут преобразовать в древесину. Именно таким образом они столетиями удерживают вне атмосферы молекулу углекислого газа, вызывающую глобальное потепление.

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Эффективность деревьев в этом процессе оценивалась именно по показателям фотосинтеза, а не фактического роста древесины. Но теперь выяснилось, что модели, предполагающие, что если есть фотосинтез, то есть и рост, содержали ошибку.

На участках в восточной части США исследователи обнаружили, что около 36% годового поглощения углерода происходит после прекращения роста деревьев в конце лета. На участках в Калифорнии этот показатель составил около 26%.

А рост древесины ограничивался периодами низкой засушливости и низкой температуры. Ноони становятся все более редкими, поскольку глобальное повышение температуры приводит к увеличению частоты волн жары и засух. А как только наступают сухие и жаркие условия, рост растений практически мгновенно прекращается, хотя фотосинтез продолжается.

Теперь исследователи изучают, наблюдаются ли подобные расхождения в фотосинтезе и росте древесины у других видов деревьев и в других регионах.

Как деревья меняют дыхание во время засухи

Напомним, что недавно ученые выяснили, что во время сильной жары деревья меняют химический состав выделяемых веществ. Если расшифровать эти сигналы, то можно узнать о периоде засухи. При этом следы стресса сохраняются даже тогда, когда дожди возвращаются.

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