Чрезмерный туризм заставляет популярные города страдать, а туристов – искать альтернативные места для отдыха.

Влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out составил список из 33 самых недооцененных туристических направления в мире, на которые стоит обратить внимание при планировании своего следующего путешествия. С одной стороны, это поможет разгрузить более переполненные направления и дать испульс для развитися менее изведанных, а, с другой стороны, поможет туристам избежать толп и получить больше приятныэ впечатление от поездки.

Возглавил рейтинг полуостров Оса на юго-западе Коста-Рики, куда еще не успели добраться массовые туристы по причине того, что дорога туда довольно непростая – обычно используя сочетание небольшого местного самолета, прочного внедорожника и прогулки на лодке по водно-болотным угодьям в джунглях.

Авторы материала отмечают, что в этом диком, отдаленном уголке страны сосредоточено более двух процентов биоразнообразия планеты: горбатые киты, ленивцы, крокодилы, носухи, красные попугаи ара, желтогрудые туканы и многое другое.

"Это место стоит того, чтобы увидеть дикую природу или просто совершенно нетронутые тропические пляжи", – констатировали в Time Out.

Второе место в рейтинге досталось небольшому французскому морскому курорту Карри-ле-Руэ в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег с ег идиллическими морскими пейзажами, бирюзовыми водами и свежими морепродуктами по вполне доступным ценам.

Замкнул тройку лидеров горный перевал Тиога в Калифорнии (США) – извилистая дорога в горах Сьерра-Невада, пролегающая через одни из самых впечатляющих смотровых площадок парка Йосемити и менее посещаемые места.

10 самых недооцененных туристических направления в мире, которые стоит посетить как можно скорее

Полуостров Оса, Коста-Рика Карри-ле-Руэ, Франция Тиога-Пасс, Калифорния, США Филандия, Колумбия Национальный парк Морн, Сейшельские острова Военно-Грузинская дорога, Грузия Исикава, Япония Скопье, Северная Македония Монголия Азорские острова, Португалия

Кроме того, в список попали село Флом в Норвегии, Южный Тунис, город Сибиу в Румынии, остров Тасмания в Австралии, долина Кочамо в Чили, остров Карпатос в Греции, остров Ломбок в Индонесии и многие другие замечательные места.

