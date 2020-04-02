В американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись торнадо
Больше всего пострадал город Юфола в Алабаме.
В американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись минимум три разрушительных торнадо.
В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)
Они повредили здания, повалили деревья и линии электропередачи, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Больше всего пострадал город Юфола - крупнейший населенный пункт округа Барбур на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов. Один человек получил незначительные травмы.
? WOW – this was someone’s view of a large tornado that hit the Country Club of Alabama earlier today ?— Amanda Curran ☼ (@WSFA_Amanda) March 31, 2020
?: Eddie Whitehead
?: Eufaula, AL (Barbour County) • #ALwx / @NWSBirminghampic.twitter.com/8ainqlaiq6
Напомним, в городе Джонсборо в американском штате Арканзас пронесся торнадо.
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