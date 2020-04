В американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись торнадо

Больше всего пострадал город Юфола в Алабаме.

Они повредили здания, повалили деревья и линии электропередачи, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Больше всего пострадал город Юфола - крупнейший населенный пункт округа Барбур на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов. Один человек получил незначительные травмы.

? WOW – this was someone’s view of a large tornado that hit the Country Club of Alabama earlier today ?



?: Eddie Whitehead

?: Eufaula, AL (Barbour County) • #ALwx / @NWSBirminghampic.twitter.com/8ainqlaiq6