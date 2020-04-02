В американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись торнадо

09:51, 2 апреля 2020
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Больше всего пострадал город Юфола в Алабаме.

В США пронеслись торнадо / twitter.com/SMacleroy
В США пронеслись торнадо / twitter.com/SMacleroy

В американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись минимум три разрушительных торнадо.

В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)

Они повредили здания, повалили деревья и линии электропередачи, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Больше всего пострадал город Юфола - крупнейший населенный пункт округа Барбур на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов. Один человек получил незначительные травмы.

Напомним, в городе Джонсборо в американском штате Арканзас пронесся торнадо.

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Теги: #погода#США#торнадо
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