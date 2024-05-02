Речь идет о конкретном селе на Купянском направлении.

Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, ситуация "горячая" на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам:

"Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, но она контролируется Силами обороны. Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта". Видео дня

Волошин утверждает, что оккупанты создали определенное преимущество в силах и средствах на отдельных направлениях. "Активно противник атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях он имел определенные какие-то стратегические успехи. Российская армия продолжает штурмовать украинские позиции, используя все виды вооружения, в том числе авиацию. Цель оккупантов - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сказал спикер.

В то же время на Бахмутском направлении враг пытается вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты и захватить новые, уточнил Волошин. Он добавил, что противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты как авиацией, так и артиллерией, а также ведет борьбу за территорию вокруг Часового Яра, чтобы выйти на другие населенные пункты, которые поблизости - Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.

Волошин сообщил, что больше всего вражеских штурмов на Часояровском направлении (неподалеку Белогоровки) - от 10 до 15. "Там враг завершает перегруппировку, а также проводит активное артиллерийское воздействие на окраины Часового Яра. За минувшие сутки было зафиксировано 100 минометных и артиллерийских обстрелов. Сейчас идет активная борьба за контроль именно логистических маршрутов", - подчеркнул он.

Представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что на Купянском направлении основные усилия враг сосредоточивает возле Стельмаховки и Берестового.

"На этом направлении фиксируется определенная активность вражеской армии. Туда оккупанты подтягивают личный состав и технику. Наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам неподалеку от линии соприкосновения, проводят авиаразведку. Это свидетельствует о том, что враг не оставил намерения по захвату сел вокруг Купянска, однако наши защитники делают все возможное, чтобы врагу не удалось улучшить свое тактическое положение. В то же время Силы обороны улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки", - рассказал Волошин.

Он отметил, что на Лиманском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Терны Донецкой области. По его словам: "Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец. У них успеха нет. Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества".

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По данным Генштаба ВСУ, 1 мая на фронте в Украине произошло 121 боевое столкновение. На Авдеевском направлении за минувшие сутки зафиксировано до 40 атак, горячо также было на Бахмутском, Новопавловском, Купянском и Лиманском направлениях.

Ведомство уточнило, что враг вчера нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В то же время за прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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