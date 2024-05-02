Эксперты подчеркнули, что запрет импорта российской продукции черной металлургии окажет положительное влияние не только на экономику Украины, но и на партеров из ЕС.

Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл США. Поскольку он хоть и расширил границы санкций на чугун и HBI (горячебрикетированное железо), но отсрочил запрет на импорт полуфабрикатов на 4 года. Поэтому фактически новый пакет санкций смягчил режим импорта металлургических продуктов из РФ. В то же время, Украина имеет незадействованные мощности - и если ЕС введет необходимые строгие санкции против агрессора, наши предприятия заместят российскую продукцию. Об этом говорится в аналитике на сайте GMK Center.

Сейчас украинские производители страдают от последствий военной агрессии россиян и не могут конкурировать с российской продукцией на европейском рынке. Вместе с тем, металлурги из Украины имеют возможность закрыть потребности ЕС в поставках металлургического сырья, заместив российскую продукцию. Это могло бы иметь положительные последствия как для украинской экономики, так и для рынков Евросоюза, указывают эксперты издания.

"Потенциал Украины по росту поставок чугуна составляет до 2 млн тонн в год. Это позволит заместить весь объем поставок чугуна и почти 70% импорта HBI, используемых в качестве сырья электросталеплавильными заводами. То есть, в случае запрета импорта продукции черной металлургии из Российской Федерации, Украина сможет восстановить объемы экспорта чугуна до довоенного уровня", - подчеркивают в GMK Center.

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Эксперты также подчеркнули, что запрет импорта российской продукции черной металлургии окажет положительное влияние не только на экономику Украины, но и на партеров из Европейского Союза.

"Рост взаимной торговли ускорит интеграцию украинской экономики в Европу. Для ЕС стратегически выгоднее наращивать товарооборот со странами партнерами и кандидатами в членство в ЕС как Украина, а не конкурировать с дешевым импортом своих геоэкономических противников", - резюмировали в издании.