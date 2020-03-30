В американском штате Арканзас пронесся разрушительный торнадо
Три человека получили ранения.
В городе Джонсборо в американском штате Арканзас пронесся торнадо.
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В результате был нанесен ущерб зданиям и транспортным средствам в восточной части населенного пункта, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Также повреждены строения аэропорта и торгового центра, большинство из магазинов которого были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Три человека получили ранения.
STRONG TORNADO IN JONESBORO #arwx@weatherchannel@LiveStormsMediapic.twitter.com/rU8bhfIWBE— ArkansasWxWatchers (@Arkwxwatchers) March 28, 2020
Напомним, в городе Тишоминго на северо-востоке американского штата Миссисипи пронесся торнадо.
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