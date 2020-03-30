В американском штате Арканзас пронесся разрушительный торнадо

Три человека получили ранения.

В Арканзасе пронесся торнадо / twitter.com/AlaStormTracker

В городе Джонсборо в американском штате Арканзас пронесся торнадо.

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В результате был нанесен ущерб зданиям и транспортным средствам в восточной части населенного пункта, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Также повреждены строения аэропорта и торгового центра, большинство из магазинов которого были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Три человека получили ранения.

Напомним, в городе Тишоминго на северо-востоке американского штата Миссисипи пронесся торнадо.