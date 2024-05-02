Графики почасовых отключений будут продлены с трех до пяти часов.

В Харьковской области сегодня увеличат интервалы отключений света из-за проведения ремонтных работ в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".

"Сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут продлены с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что из-за ремонтных работ, которые сейчас идут в Харьковской области, могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсировано.

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"Энергетики стараются работать как можно быстрее, но объемы работ достаточно масштабные. К тому же, во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идет ремонт, из-за вопросов безопасности, и это также удлиняет время выполнения аварийно-восстановительных работ", - пояснили в "Харьковоблэнерго".

Россияне пытаются уничтожить энергосистему Украины

Весной Россия усилила атаки на энергетические объекты Украины.

Во время массированного ракетного удара 22 марта войска РФ попали в Днепровскую ГЭС, остановив ее работу. 11 апреля оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Серьезные проблемы с энергообеспечением возникли в Харькове и области. 22 марта россияне целенаправленно били по энергетической инфраструктуре города и вывели ее из строя. В связи с этим были введены графики отключений света.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате обстрелов российских оккупационных войск была повреждена половина энергетической инфраструктуры Украины.

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