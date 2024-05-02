По его словам, Украине нужно стабилизировать фронт и убедиться, что не будет большого прорыва.

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что готовность Украины к масштабному контрнаступлению пока не предвидится.

В интервью РБК-Украина он добавил, что история имеет много примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, хотя другая сторона этого не ожидала. Также генерал назвал главные задачи для ВСУ и главнокомандующего Александра Сирского на этот год:

стабилизировать фронт;

убедиться, что не будет большого прорыва;

выиграть время для роста возможностей Сил обороны;

улучшение защиты украинских городов и инфраструктуры;

поднятие украинской оборонной промышленности до уровня, который позволит производить то, что нужно.

По словам Ходжеса, Украине нужно выиграть время для того, чтобы Запад нашел больше боеприпасов, использовал потенциал оборонной промышленности, чтобы обеспечить то, что нужно для помощи Киеву. Он также надеется и ожидает, что Украина продолжит охотиться на нефтяные и газовые объекты РФ, цели в Крыму и других оккупированных территориях.

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"Поэтому перехват инициативы в этом плане - да. Но я не предполагаю, что в данный момент Украина готова к масштабному контрнаступлению. Я очень доверяю украинскому Генштабу и украинским солдатам, но ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-то, пока Украина не решит, что она готова это сделать", - отмечает генерал.

Контрнаступление ВСУ - что известно

The Wall Street Journal после разговора с главой ГУР Кириллом Будановым писали: если Украина в этом году сможет вести разумную оборонительную войну, то в следующем году ВСУ смогут пойти в еще одно контрнаступление.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит перехват инициативы на фронте Вооруженными силами Украины и развертывание дальнейшего украинского контрнаступления.

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