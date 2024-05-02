По останкам черепа ученые смогли показать, как выглядела древняя женщина.

Ученые реконструировали лицо неандертальской женщины, которая жила примерно 75 000 лет назад.

Как сообщает Newsweek, кости женщины обнаружили в 2018 году в пещере в Иракском Курдистане. На протяжении десятилетий пещера Шанидар была известна как важный археологический памятник неандертальцев, содержащий останки нескольких особей этого архаичного человеческого вида.

Последняя реконструкция внешности представлена в документальном фильме "Тайны неандертальцев", который выйдет на Netflix по всему миру 2 мая. Эта реконструкция основана на останках женщины по прозвищу "Шанидар З", которую исследователи нашли в пещере. Останки представляли собой сочлененный скелет почти до пояса, включая череп.

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Как сообщается, череп женщины сильно фрагментирован. Голова женщины, очевидно, была раздавлена, возможно, камнепадом, относительно вскоре после смерти, а затем еще больше уплотнилась в результате накопления отложений в течение десятков тысяч лет.

Эксперты аккуратно извлекли останки из пещеры и реконструировали череп, кропотливо соединив более 200 фрагментов.

Восстановленный череп отсканировали для создания цифровой реконструкции. Следующим шагом стала 3D-печать модели черепа на основе цифровой версии. Эта модель и легла в основу реконструированной головы, которую создали ведущие мировые палеохудожники Адри и Альфонс Кеннис. Братья добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы показать лицо неандертальской женщины.

По словам ученых, черепа неандертальцев имеют огромные надбровные дуги и отсутствие подбородков, а также выступающую среднюю часть лица, из-за чего носы становятся более выдающимися.

Новый анализ показывает, что Шанидар З, было около 40 лет - значительный возраст, которого можно было достичь в этот период доисторической эпохи.

Кто такие неандертальцы?

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) - одни из наших ближайших вымерших родственников. Этот вид обитал в Евразии до своего исчезновения около 40 000 лет назад. В определенных регионах и периодах они сосуществовали с анатомически современными людьми и даже скрещивались с ними.

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