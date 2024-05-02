"Рілз", "крінж" и другие "языковые монстры" 21 века обладают своими особенности правописания в украинском.

Не "сммник" и не "SMM-ник", не "рілз" и не "крінж" - есть немало подобных слов иноязычного происхождения, с которыми возникает путаница в правописании.

Редактор Ольга Васильева на своей странице Facebook упомянула об этих "языковых монстрах" 21 века и объяснила, как мы пишем такие слова.

Так, в украинском языке после 9 согласных (д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш) в заимствованных общих названиях пишем "и", а не "і". Поэтому в таких словах как: "рилз", "сториз", "скриншот", "кринж", "директ", "диджитал", "стикер" - используется именно буква "и". В то же время пишем "чекліст" вместо "чеклист", поскольку это правило на букву "л" не распространяется, отметила редактор.

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Также, согласно действующему правописанию, существует только одна форма слова "проэкт". То есть, не допускается параллельного написания этого слова. Например, мы можем выбирать на вкус, писать: эфир / етер или аудитория / авдитория. Однако со словом "проэкт" - есть только одна версия.

Кроме этого, мы пишем "гейтер" вместо "хейтер". Васильева приводит правило:

"Згідно з § 122 правопису передаємо як "г", окрім слів зі східних мов типу джихад і харакірі, а також кількох слів із європейських мов, які пишемо за традицією: хобі, хокей, хол, холдинг. (А взагалі замість гейтер і гейтити в українській мові є чудові слова злоріка і злорічити)".

Также помним, редактор советует писать:

Относительно программ пишем "застосунок" вместо "додаток";

иноязычные слова visual и creator - правильно писать "візуал", "креатор";

пишем "гугл", а не "ґуґл";

в давно заимствованных общих названиях пишем "ґ" (то есть "ґоґель-моґель");

в собственных названиях букву g можем передавать и "г", и "ґ": "Йоганн Вольфганг фон Гете" і "Йоганн Вольфґанґ фон Ґете";

слово "контентмейкер" пишется слитно, как и "рилзмейкер";

не "сммник" и не "SMM-ник". На украинском SMM - это "маркетинг у соціальних мережах". То есть мы меняем аббревиатуру на МСМ.

слово "трендсетер" пишем с одной "т", потому что удвоение в общих иноязычных названиях не сохраняется.

"Добрий день" или "Доброго дня" - как писать

Редактор Васильева также советует употреблять форму приветствия "Добрий день" - именно именительная форма является традиционной для украинского языка. В то же время можно использовать более лаконичные формы этой фразы. Например: "Добридень" и "Добривечір". Кстати, именно эти приветствия не имеют аналогов в других языках, отметила Васильева.

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