Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в водоемах Западной Украины

Ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,2 м в сравнении с 8.00 24 июня.

На Западной Украине прогнозируют подъем уровня воды в реках / фото УНИАН

25-26 июня в реках Западной Украины ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,2 м в сравнении с 8.00 24 июня.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"По прогнозу Укргидрометцентра, 25-26 июня на участке Днестра Галич - Залещики, его отдельных горных притоках (в пределах Ивано-Франковской области), на реках бассейна Прута и Сирет ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м, над уровнями на 8 часов 24 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, 25 июня на р. Ворона возле г.Тисменица Ивано-Франковской области ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3-1 м над уровнями на 20.00 24 июня. Возможны затопления поймы, сельскохозяйственных угодий.

При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и силового стока. В горах существует угроза образования селевых потоков.

Как сообщал УНИАН, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение.