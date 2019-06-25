В южных областях Украины объявлено штормовое предупреждение (видео)

Местами возможен град.

На юге Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде в южных областях Украины.

Читайте также Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)

По данным Укргидрометцентра, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Также отмечается, что в течение 24-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.