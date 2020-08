"Танцы со звездами": шоумен Дмитрий Танкович рассказал о своей беременной партнерше

Телеведучий Дмитро Танкович (@tankovichd) у новому сезоні #танціззірками вийде на паркет з чарівною танцівницею і хореографом Ілоною Гвоздьовою (@ilonagvozdeva), на рахунку якої вже є одна перемога у шоу. Будеш вболівати за цю пару? Дмитро зізнається: «У мене найкраща партнерка. Наш дует можна сміливо назвати "телепузиками", адже у мене є такий гарний аккуратненький животик і у Ілони такий самий. Мені хотілось зустріти на проекті партнерку, із якою ми б ідеально поєднувалися. Коли ми почали репетирувати номер для промо, я зрозумів, що Ілона дуже суворий вчитель, але в цьому є великий плюс. До того ж, вагітній жінці не можна відмовити, жоден чоловік так не буде ризикувати. Мені здається, з Ілоною у мене немає проблем, вона просто б'є батогом, ставить на гречку, але я вже навчився ходити з лівої ноги і з правої».

