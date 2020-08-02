"Танцы со звездами": шоумен Дмитрий Танкович рассказал о своей беременной партнерше
Украинский шоумен Дмитрий Танкович примет участие в шоу "Танцы со звездами". Его партнершой стала Илона Гвоздева, которая уже побеждала в шоу.
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"У меня лучшая партнерша. Наш дуэт можно смело назвать "телепузиками", ведь у меня есть такой хороший аккуратненький животик и у Илоны такой же. Мне хотелось встретить на проекте партнершу, с которой мы бы идеально сочетались. Когда мы начали репетировать номер для промо, я понял, что Илона очень строгий учитель, но в этом есть большой плюс. К тому же, беременной женщине нельзя отказать, ни один человек так не будет рисковать. Мне кажется, с Илоной у меня нет проблем, она просто бьет кнутом, ставит на гречку, но я уже научился ходить с левой ноги и с правой", - сказал Танкович.
Телеведучий Дмитро Танкович (@tankovichd) у новому сезоні #танціззірками вийде на паркет з чарівною танцівницею і хореографом Ілоною Гвоздьовою (@ilonagvozdeva), на рахунку якої вже є одна перемога у шоу. Будеш вболівати за цю пару? Дмитро зізнається: «У мене найкраща партнерка. Наш дует можна сміливо назвати "телепузиками", адже у мене є такий гарний аккуратненький животик і у Ілони такий самий. Мені хотілось зустріти на проекті партнерку, із якою ми б ідеально поєднувалися. Коли ми почали репетирувати номер для промо, я зрозумів, що Ілона дуже суворий вчитель, але в цьому є великий плюс. До того ж, вагітній жінці не можна відмовити, жоден чоловік так не буде ризикувати. Мені здається, з Ілоною у мене немає проблем, вона просто б'є батогом, ставить на гречку, але я вже навчився ходити з лівої ноги і з правої».
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