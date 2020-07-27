Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами"

Певица приняла эстафету от фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

Украинская певица слава Каминская примет участие в шоу "Танцы со звездами". Ранее звезда уже участвовала в шоу, но выбыла из-за травмы спины.

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В Instagram Слава опубликовала видео, в котором она приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та советует ей принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. Певица получает в подарок танцевальное платье и обувь, которая должна защитить ее от всех неприятностей на паркете и одержать победу.

Стоит отметить, что эстафету Слава приняла от Юлии Саниной и передала ее телеведущему Дмитрию Танковичу.

"Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства языком танца. Я не имею чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете", - сказала Слава.

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