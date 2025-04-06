Эксперт объяснил, почему партнеры изменяют и чего им может не хватать в отношениях.

Измена - это одна из самых распространенных причин расставания пар. Часто люди идут на этот ужасный и болезненный для их любимых шаг из-за серьезных проблем в отношениях. Однако бывают случаи, когда изменяют даже находясь в здоровых отношениях. Американский психолог Марк Треверс объяснил, почему так происходит.

На портале Psychology Today специалист отметил, что неверность не всегда является симптомом распада или эмоционального отчуждения. Эксперт назвал четыре причины, которые побуждают людей изменять - даже когда кажется, что у них счастливые отношения.

Поиск новых эмоций

По словам Треверса, романтика и любовь в начале отношений активирует выделение гормона дофамина. Люди в этот период испытывают всплеск энергии, восторг, эйфорию.

Видео дня

"К сожалению, наш мозг не создан для того, чтобы сохранять такой уровень возбуждения надолго. Со временем стимул - даже тот, что приносил много радости - становится менее возбуждающим. Мы адаптируемся", - отмечает психолог.

Когда эмоциональная новизна исчезает, некоторые люди начинают искать ее снова. Они хотят получить новые эмоции и делают это за пределами своих отношений. Это не всегда сознательная измена или злые намерения. Часто это попытка вернуть остроту чувств, которой давно не было в их обыденности.

Чрезмерная эмоциональная близость с партнером

На первый взгляд, измены в счастливых отношениях, где есть искренние чувства, кажутся странным явлением. Но для некоторых людей именно чрезмерная эмоциональная близость с партнером является триггером. Некоторые люди боятся чрезмерной зависимости от своего любимого и эмоционального обнажения.

В таком случае измена становится своеобразным "побегом" - попыткой вернуть контроль, восстановить автономию или даже неосознанно саботировать связь, которая кажется слишком глубокой и опасной.

"Парадоксально, но иногда мы изменяем, не потому что чувствуем себя далекими от партнера, а потому что слишком близки. Слишком тесная связь заставляет некоторых людей чувствовать себя уязвимыми или ограниченными", - пишет эксперт.

Потеря идентичности и желание восстановить индивидуальность

В длительных отношениях часто возникает эффект "слияния": рутины партнеров переплетаются, появляется общий круг знакомств, одинаковые привычки, общая профессия или цели. Это может быть удобно и гармонично, но в то же время иногда это пугает тех, кто ценит собственную идентичность.

Треверс указывает, что измена может быть не об отсутствии любви, а о стремлении вернуть себе ощущение собственной уникальности, самореализации и независимости. Он объяснил: "По мере того, как отношения становятся все более интегрированными, люди могут задавать себе вопрос: "А кем я являюсь вне их?" В попытке ответить на этот вопрос они иногда ищут внешних романтических опытов".

Саботаж себя, когда человек думает, что не достоин счастья

Речь идет о внутренней неспособности позволить себе счастье. У некоторых людей есть убеждение, что они недостойны любви, что их всегда бросят или что стабильность - это иллюзия. В таких случаях измена становится формой самосаботажа.

"Бессознательно они создают ситуацию, которая подтверждает их страх: "Я не способен построить и сохранить хорошие отношения". Это болезненно, но часто -неосознанно", - добавил специалист.

Он говорит, что такое поведение может стать следствием болезненного прошлого опыта в отношениях и психологических травмам. Если человека недооценивали в прошлом, ему может казаться, что он не заслуживает быть счастливым и разрушать даже лучший для себя союз.

В дополнение, эксперт отмечает, что не каждая измена - это приговор отношениям или доказательство того, что один из партнеров "плохой". Часто речь идет о психологических травмах из прошлого. Понимая и поддерживая своего партнера, можно преодолеть кризис и даже избежать измен.

"Иногда путь к пониманию себя проходит через ошибки. Важно уметь слышать, о чем нам сигнализируют", - подытожил Треверс.

Напомним, ранее Марк Треверс объяснил, как правильно ссориться в отношениях. Психолог дал три важных совета, как нужно вести себя во время конфликта. По его словам, важно не начинать ссору с обвинений, фокусироваться на том, что можно изменить и научиться контролировать эмоции.

Вас также могут заинтересовать новости: