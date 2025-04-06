Иногда распознать проблемы в отношениях бывает сложно.

Обычно кажется, что момент расставания является очень быстрым, но на самом деле отношения не завершаются в одно мгновение. Они начинают разрушаться медленно, чаще всего это происходит способом, который трудно заметить. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

По словам эксперта, распознать изменения в отношениях на ранней стадии может быть сложно, однако если обращать внимание на мелкие детали, можно понять, куда все движется. Поэтому психолог назвал три ключевых признака того, что отношения могут приближаться к концу.

Юмор больше не спасает

Треверс говорит, что в начале отношений маленькие ритуалы, рутины и личные шутки являются отличным усилителем для пар.

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"Моменты, которые могут казаться глупыми или незначительными для других - например, совместное приветствие, дразнить друг друга привычным способом или даже разговаривать друг с другом глуповатым, детским голосом - могут быть отличным источником комфорта и близости для партнеров. Но со временем, если отношения начинают ухудшаться, эти некогда приятные моменты могут начать казаться механическими - или даже раздражать", - объяснил психолог.

Эксперт советует представить, к примеру, что вы с партнером всегда шутили о каком-то смешном случае, который случился с вами много лет назад. Каждый раз, вспоминая о нем, вы смеялись, однако в последнее время, вместо улыбки вам становится грустно.

В частности, исследование 2020 года свидетельствует о том, что одним из главных показателей удовлетворенности отношениями является то, как партнеры воспринимают и реагируют на попытки друг друга рассмешить. По словам автора исследования, если положительный юмор партнера вы воспринимаете хорошо, то это свидетельствует о хорошем общении между вами.

Однако если юмор воспринимается негативно, это может свидетельствовать о более глубоких проблемах в отношениях.

"Исследование предполагает, что смех и юмор являются жизненно важными для полноценных отношений, поскольку они усиливают ощущение близости, радости и связи. Итак, когда юмор теряет свое влияние и смех становится редким, это может быть признаком того, что эмоциональная связь между партнерами ослабевает", - объяснил Треверс.

Ваш партнер уже не становится "первым человеком", с которым вы о чем-то говорите

По словам психолога, одним из важнейших факторов близких отношений является обмен эмоциями, то есть когда что-то важное происходит, вы сразу обращаетесь к своему партнёру.

"Однако, когда отношения приходят в упадок, эта динамика может измениться. Вместо того, чтобы первым обратиться к партнеру, вы можете начать колебаться. Возможно, вы боитесь, что он отреагирует не так, как вы надеетесь, или, возможно, ваш прошлый опыт научил вас, что его реакция будет безразличной. Как следствие, вы начинаете искать эмоциональной связи с друзьями, членами семьи или даже онлайн-сообществами", - подчеркнул Треверс.

В частности, исследование 2021 года показало, что общение в отношениях является отражением удовлетворенности ими, чем их причиной. Это означает, что счастливые пары естественно общаются больше не потому, что они заставляют это делать, а потому, что их близость подталкивает их делиться друг с другом своими мыслями и переживаниями.

"Когда ваш партнёр перестаёт чувствовать себя вашим надёжным убежищем, человеком, к которому вы инстинктивно хотите первым побежать с важными новостями, это яркий показатель того, что эмоциональное ядро отношений ослабло. Со временем отсутствие общей радости или общего горя - или любых общих эмоций - может создать дистанцию, которую со временем становится все труднее преодолеть", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, если вы начали избегать своего партнера тогда, когда вам нужна помощь, это может свидетельствовать о том, что эмоциональная связь между вами ослабевает.

Вы чувствуете облегчение, когда проводите время отдельно от партнера

Треверс говорит, что в здоровых отношениях, если партнёры находятся на расстоянии, то они начинают скучать друг по другу. Однако в отношениях, которые ухудшаются, время, проведенное врозь, кажется побегом.

"Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Family Relations, изучало, почему пары в несчастливых отношениях остаются вместе, несмотря на свое недовольство. Оно показало, что многие пары остаются в этих отношениях из-за внешних барьеров - таких как совместное проживание, общие дети или тесные родственные связи", - отметил психолог.

В то же время специалист говорит, что со временем такие люди сталкиваются с реальностью, когда понимают, что чувствуют себя счастливее, когда находятся вдали от своего партнера.

"Для многих пар, участвовавших в исследовании, это стало прозрением, необходимым для того, чтобы сделать первый шаг к принятию сложного решения развестись с партнером", - добавил эксперт.

Треверс подытожил, когда вы чувствуете себя лучше без любимого человека, чем с ним, то это говорит о том, что ваши отношения находятся на краю пропасти.

"Если вы постоянно чувствуете себя более непринуждённо в одиночестве - или постоянно задаётесь вопросом, есть ли в жизни нечто большее, чем то, что может предложить вам ваш партнёр, - возможно, пришло время спросить себя, действительно ли пребывание вместе в ваших интересах", - написал психолог.

Другие советы психолога

Ранее Марк Треверс рассказал, как правильно ссориться в отношениях. По его словам, для этого нужно начинать разговор без обвинений, не критиковать и не оскорблять партнера, а также контролировать эмоции.

Кроме того, психолог назвал 4 фразы, которые могут разрушить отношения. Он отметил, что эти фразы могут казаться безобидными, но со временем могут нанести вред, который трудно исправить.

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