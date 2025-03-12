Психолог объяснил, из каких этапов состоят здоровые и долговременные отношения.

Роман - это тип отношений, которые построены на страсти. Во время романа речь не идет о том, что это серьезные отношения. Более серьезные отношения строятся на большем количестве признаков, которые свидетельствуют о совместимости людей. При построении долговременных отношений страсть не является главным признаком.

Психолог Виталий Сторчеусов в комментарии для УНИАН раскрыл признаки того, что ваш роман - это кратковременное увлечение человеком, которое является следствием страха одиночества. А также объяснил, какие этапы нужно пройти, чтобы построить крепкие отношения.

По словам эксперта, здоровые отношения проходят через симпатию, которая возникает при первых встречах пары и через страсть, которая быстро появляется и превращается в новые глубокие чувства. Следующий и самый важный этап - любовь. Сторчеусов отмечает, что любовь возникает тогда, когда партнеры осознанно выбирают друг друга и работают над отношениями.

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Однако бывают случаи, когда людьми руководит страх одиночества. Поэтому они начинают искать себе пару и им кажется, что рядом с кем-то им будет лучше, чем в одиночку. Однако это не всегда так. Часто такие отношения завершаются, и приносят еще худшие последствия. Виталий указывает, что страх - это способ избегания чего-то нашей психикой. То есть, если человек боится одиночества, то он его избегает.

Признаки, которые свидетельствуют, что ваш роман построен на страхе одиночества:

Быстрое развитие событий

Такие отношения очень быстро строятся - речь идет не о неделях или месяцах, а о днях, а то и часах. Такое быстрое построение отношений может свидетельствовать, что у людей настолько много внутри пустоты, что когда появляется фигура, которая может эту внутреннюю пустоту заполнить, то другой человек за нее мгновенно хватается. Сначала между людьми быстро происходит психологическое слияние. Таким образом, люди пытаются убежать от одиночества, которое чувствуют внутри себя, хотят как бы "раствориться" в ком-то другом.

Принятие пренебрежительного отношения

Вторым признаком психолог называет ситуации, когда один из партнеров терпит пренебрежительное или даже неадекватное отношение к себе, лишь бы не потерять связь.

"Людям, которые боятся одиночества, лучше потерпеть неадекватные вещи со стороны партнера, чем столкнуться со своей внутренней пустотой. Для человека только одна мысль о том, что партнер может его отторгнуть, является болезненной. Именно поэтому человек будет терпеть в свою сторону и холод, и его пренебрежение чувствами", - объяснил специалист.

Недооценивание себя

Бывает, когда один из партнеров думает, что связь и контакт с любимым человеком надо заслужить, даже если она или он ведет себя агрессивно и пренебрежительно. Они могут цепляться за партнера, даже если он вредит, поскольку в детстве часто чувствовали себя брошенными.

Человек, который строит отношения из-за страха одиночества, может думать, что лучше быть в отношениях с кем-то, чем быть одиноким. Часто такие люди являются эмоционально нестабильными. Виталий объяснил, что это значит:

В один день им может нравиться партнер, а на следующий день они могут испытывать сомнения относительно целесообразности их взаимодействия. То есть, у человека внутри могут быть эмоциональные качели. Такого человека толкает в отношения страх одиночества, а с другой стороны он испытывает страх открываться и сливаться с другим человеком.

Ощущение внутренней пустоты

В отношениях это ощущение может уменьшиться, но никуда не исчезнет со временем, как многим кажется. Когда пройдет страсть, ощущение внутренней пустоты снова станет ощутимым. Оно также может проявляться, когда партнера нет рядом, или когда он уделяет недостаточно времени.

"Если у человека есть внутренняя пустота, - это значит, что он не проработал прошлый травмирующий опыт и не научился чувствовать контакт с другими. Для него партнер может стать супер ценной фигурой, которая будет удовлетворять его потребность в закрытии внутренней пустоты, но, когда эта фигура будет отдаляться, тогда снова будет появляться ощущение внутренней пустоты. Так происходит, поскольку человек не научился на самом деле быть в контакте с другими", - добавил психолог.

Напомним, ранее УНИАН писал о красных флажках в отношениях. Психолог перечислила признаки, которые свидетельствуют, что ваши отношения токсичны и вам лучше разойтись.

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