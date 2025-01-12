Психолог объяснила, сколько времени нужно для того, чтобы оправиться после расставания.

Начало новых отношений после разрыва - это всегда сложный и одновременно важный этап в жизни. Этот процесс часто сопровождается сомнениями, страхами и переживаниями, ведь чувства еще могут оставаться. Однако со временем боль стихает, а на горизонте появляется возможность для нового счастья. Психолог Ирина Шенье в комментарии для УНИАН объяснила, когда и как стоит начинать этот новый раздел в жизни. Эксперт ответила, как оправиться после разрыва и сделать первый шаг к новой любви.

Сколько времени нужно на восстановление после прошлых отношений

По словам психолога, разным людям требуется разное количество времени для того, чтобы оправиться от прошлых отношений. После разрыва людям нужно пережить потерю, и каждый проживает ее по-своему. После завершения отношений есть определенные этапы, которые может проходить человек. Шенье указывает, что таких этапов пять:

Отрицание . Во время этого этапа люди не хотят верить в то, что отношения завершены.

. Во время этого этапа люди не хотят верить в то, что отношения завершены. Злость . Она возникает тогда, когда человек осознает, что отношения таки придется завершить, несмотря на то, что в них вложено много времени.

. Она возникает тогда, когда человек осознает, что отношения таки придется завершить, несмотря на то, что в них вложено много времени. Торги . В этот период человек думает, что, возможно, что-то можно было изменить, думает, что он мог что-то не так сказать или сделать.

. В этот период человек думает, что, возможно, что-то можно было изменить, думает, что он мог что-то не так сказать или сделать. Угнетение или депрессия . Во время этого периода человек испытывает грусть и печаль из-за потери отношений.

. Во время этого периода человек испытывает грусть и печаль из-за потери отношений. Принятие . Мы можем принять тот факт, что отношения уже завершены, и вынесены определенные уроки. После этого мы можем смириться с потерей и увидеть новые перспективы в своей жизни.

Восстановление отношений зависит от того, как человек будет проживать эти пять этапов. У каждого человека своя скорость. Стоит отметить, что не у каждого их будет именно такое количество - кто-то может какой-то этап пропустить. Некоторые могут остановиться на одном из этапов. Эксперт объяснила, что делать в таком случае:

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Люди часто могут "зависать" в состоянии угнетения или депрессии, и им может быть трудно самостоятельно справиться с этой проблемой. Людям может помочь выйти из такого состояния кто-то из близких или психотерапевт или психолог.

Как оправиться от разрыва

В первую очередь, говорит Шенье, нужно избавиться от того, что напоминает о бывшем или бывшей, в частности, переписки, фотографии, вещи. Также не стоит общаться с человеком, отношения с которым уже разорваны. Отсутствие коммуникации поможет вам оправиться от расставания и восстановиться.

После разрыва люди часто изолируют себя от окружения, им хочется побыть дома в одиночестве, поплакать и ни с кем не говорить. Но стоит найти того, кто способен оказать поддержку. Вы можете обратиться за помощью к близкому человеку или психотерапевту. Важно, чтобы вы с близкими или со специалистом смогли прожить болезненные чувства и получить поддержку и положительные эмоции.

Как начать новые отношения

Психолог отмечает, что сначала важно понять, что было не так в прошлых отношениях, что не нравилось в экс-партнере. Сделайте анализ, возможно, у вас были разные ценности, желания или цели, или было негативное отношение.

"Нужно осознать, что же именно было не так, а потом, при выборе нового партнера, поднимать тему ценностей, разговаривать о том, что вам важно, в частности, о совместном будущем. Стоит убедиться, что у вас в жизни есть общие цели, и вы можете идти одной дорогой", - отметила Ирина Шенье.

Напомним, ранее психолог назвал четыре причины, почему не стоит искать идеальную любовь. По словам эксперта, не стоит стремиться к идеалу, ведь так вы не сможете быть самими собой в отношениях.

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