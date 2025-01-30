Психолог перечислила признаки, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения токсичны и их продолжать не стоит.

Любые отношения - это сложное взаимодействие двух людей, которое строится на доверии, уважении и взаимопонимании. Однако иногда могут появляться невидимые сигналы тревоги - так называемые "красные флажки". Игнорирование таких сигналов может привести к токсичным или разрушительным отношениям, которые забирают силы вместо того, чтобы вдохновлять и поддерживать.

Психолог Ирина Шенье в комментарии для УНИАН назвала "красные флажки", которые свидетельствуют о токсичности в отношениях, а также объяснила, когда стоит завершить отношения. По ее словам, женщины часто не понимают, что находятся в абьюзивных отношениях, и не хотят сами себе в этом признаться.

"Самое главное, что женщина должна понять, что она в отношениях с абьюзером. Абьюзеры - еще и манипуляторы. Они могут проецировать на других свои внутренние проблемы, говорить, что к вредным действиям их провоцирует другой человек, и это у другого человека неправильная реакция на их поведение. Именно поэтому нелегко понять, что вы находитесь в абьюзивных отношениях, поскольку на вас перенаправляют чувство ответственности, вины и стыда", - пояснила эксперт.

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Главные признаки абьюзивных отношений, которые свидетельствуют, что лучше разойтись с партнером с партнером:

Контроль и манипуляции. Партнер пытается изменить ваши сферы жизни, навязывает, с кем общаться, что одевать, куда тратить деньги, а также заставляет чувствовать себя виноватой.

Партнер пытается изменить ваши сферы жизни, навязывает, с кем общаться, что одевать, куда тратить деньги, а также заставляет чувствовать себя виноватой. Изоляция. Партнер пытается ограничить контакты с друзьями, с семьей или другими людьми, есть постоянные упреки.

Партнер пытается ограничить контакты с друзьями, с семьей или другими людьми, есть постоянные упреки. Угрозы и запугивания. Угрозы, в частности, физическая расправа или самоубийство.

Угрозы, в частности, физическая расправа или самоубийство. Эмоциональное давление . Речь идет об унижении, критике, игнорировании чувств другого человека.

. Речь идет об унижении, критике, игнорировании чувств другого человека. Финансовый контроль. Запрет на определенные расходы, жесткий контроль. Кроме того, к финансовому контролю относится запрет человеку работать и иметь собственные деньги.

Запрет на определенные расходы, жесткий контроль. Кроме того, к финансовому контролю относится запрет человеку работать и иметь собственные деньги. Цикличность действий абьюзивного партнера . Партнер причиняет какой-то вред, а потом извиняется, говорит, что все изменится, но потом снова вредит и просит прощения.

Признаки токсичных отношений, которые люди часто игнорируют

Шенье указывает, что люди могут игнорировать признаки психологического абьюза, поскольку он менее заметен и о нем меньше говорят, чем о физическом абьюзе, когда один из партнеров применяет силу к другому. Следовательно, нечасто обращают внимание на критику или обесценивание чувств, или достижений другого человека. Один из партнеров может не замечать этого, особенно, если с детства жил в такой атмосфере.

Кроме того, бывает, когда партнер контролирует финансы или запрещает учиться, работать. Это также свидетельствует о токсичности в отношениях. Психолог объяснила, какое отношение любимого человека является "здоровым" и таким, что укрепит ваши отношения:

Важно помнить, что каждый партнер должен цениться, люди в паре должны быть равноценными, чувства каждого должны быть важными, и каждый должен получать поддержку.

Когда стоит завершить отношения, даже если есть эмоциональная привязанность

Главным критерием того, что отношения стоит завершить, является цикличность абьюзивных действий. Если вы замечаете, что партнер совершал абьюзивные действия, а потом они повторяются, а пренебрежительное отношение стало для него нормой - это признак, что вам не стоит быть вместе.

"Если женщина не может решиться разорвать отношения, тогда ей нужно попросить о помощи - она может обращаться в социальные службы или к психотерапевту", - советует Шенье.

Как распознать, что проблема в отношениях является временной, а не постоянным токсичным поведением

Абьюзивные проявления в поведении одного из партнеров свидетельствуют о его личности, особенностях воспитания. Ирина отмечает: абьюзерами люди становятся не потому, что выросли в счастливой семье, они получили определенные психологические травмы в течение жизни.

Если этот травмированный человек не работает над собой, то в отношениях с ним ничего не изменится. Абьюзер должен понимать, что с ним что-то не в порядке и обратиться за помощью к специалистам, но, если это не так, то его негативное поведение в отношениях будет постоянно повторяться:

То есть, если, к примеру, человек не понимает, что он приносит вред окружающим и не идет себя менять, то проблемы в отношениях будут постоянно, а не временно.

Напомним, ранее психолог объяснила, когда начинать и как построить новые отношения после разрыва. Сколько времени нужно для того, чтобы оправиться после расставания - читайте в материале УНИАН.

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