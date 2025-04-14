Важно знать, как и когда правильно сажать деревья, чтоб они хорошо укоренились и легко пережили зиму.

Весеннее солнце снова согревает Украину, а значит пришла пора высаживать рассаду и саженцы деревьев.

Вовремя посаженное дерево будет быстро расти и в срок порадует садовода хорошим урожаем. Сегодня рассмотрим, когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной, а также тонкости процесса.

Когда лучше сажать деревья

Если говорить о том, когда весной сажать деревья, то по лунному календарю это 29 апреля. Обрезкой, формированием кроны и омоложением стоит заниматься с 24 по 30 число. Прививку стоит отложить на 14, 15, а также 21-23 апреля.

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К счастью, благоприятный период, когда сажать деревья, тянется вплоть до середины мая, а потому предыдущие заморозки не сильно испортили график посадки.

Касательно того, когда можно сажать деревья, стоит ориентировать больше по погоде. Дело в том, что почва должна прогреться до 10-20 градусов. Это позволит растению развиваться быстрыми темпами и достаточно окрепнуть, чтоб пройти будущую зиму.

Если вы решили отложить посадку дерева до осени, то оптимальным будет сентябрь или октябрь. Важно, чтоб грунт был достаточно теплым для корней, и деревья успели закрепиться перед холодами. Более точное время указывать сложно, так как все зависит от ваших погодных и климатических условий.

Грушу и яблоню можно высаживать весной или осенью, а вот с персиком, черешней и абрикосом стоит поторопиться, ведь косточковые деревья требуют больше тепла.

До какой температуры можно сажать деревья, если вы все же выбрали осень? Обычно нижний оптимальный порог упирается в +5 градусов. Самое главное, сделать это до заморозков.

Отдельно остановимся на том, стоит ли сажать колоновидные деревья. В среде садоводов-любителей это достаточно новое направление. Сейчас можно найти практически любое дерево, которое по мере роста будет иметь колоновидную форму.

Кроны таких деревьев напоминают цилиндр. От ствола отходят ровные ветки без множества ответвлений. Такие деревья прекрасно подходят для сада в условиях маленького участка. Собирать плоды с них также намного проще.

Напоследок рассмотрим, как правильно сажать деревья:

Очищаем место под посадку от камней и сорняков.

Проверяем кислотность почвы. Если она низкая, то удобряем компостом или перегноем, а если высокая - вносим известняк.

Выкапываем ямки вдвое шире диаметра корневой системы.

Добавляем в нее удобрения и слегка перемешиваем с грунтом.

Ставим дерево в ямку вертикально и засыпаем корни землей.

Поливаем водой.

Если вы делаете это в осенний период, стоит задуматься над легким утеплением земли над корнями. Используйте для этого мульчу, солому или опавшие листья. Кроме того существуют специальные грунты и укрытия из нетканых материалов. Они удержат тепло и уберегут корневую систему от морозов.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить гниение яблок летом. Оказалось, их нужно вовремя обработать одним средством.

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