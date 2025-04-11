Плодовая гниль поражает не только фрукты, но и саму яблоню.

Выращивание яблок это ответственный процесс, который позволяет получить хороший урожай. Однако многие сталкиваются с тем, плоды портятся прямо на ветках.

Сегодня рассмотрим, от чего гниют яблоки на дереве и как с этим бороться.

Плодовая гниль - очень распространенная беда, из-за которой страдают яблони. Именно она ответственная за то, что плоды начинают гнить. Это происходит из-за заражения дерева спорами грибка, который вызывает монилиоз.

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При покупке саженцев стоит внимательно осматривать деревца. Болезнь проявляется:

плесенью на коре;

опущенными, тусклыми почкам, у которых открыты кроющие чешуйки;

сморщенной листвой бурого или красного цвета;

цветами без нектара и аромата с коричневыми тычинками и пестиками;

пятнами на яблоках, которые быстро увеличиваются.

Если же ваше дерево уже пострадало, важно знать, чем обработать яблоки, чтобы они не гнили.

Как обработать яблоню от гниения

В качестве профилактики стоит проводить регулярную обрезку веток. Это улучшит освещенность и вентилируемость внутри кроны. Гнилые листья и яблоки обязательно надо убирать.

Не забывайте подкармливать свои деревья, чтоб они более стойко противостояли болезням.

Чем обработать яблоню чтобы не гнили яблоки:

ранней весной нужно обработать их бордосской смесью (3%) или другими препаратами с медью в составе;

за пару дней до цветения необходимо повторно опрыскать, но уже с меньшей концентрацией (1%).

После сезона урожая обработать специальным раствором - смешиваем медный купорос (100 г) и воду (10 л). Это поможет уничтожить грибок, если он еще остался.

Благодаря этим шагам вы сможете защитить свое дерево или спасти его, если болезнь уже началась. Яблоня же вознаградит вас хорошим урожаем.

Ранее УНИАН рассказывал, что добавить в побелку для деревьев, чтобы она не смывалась дождем.

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