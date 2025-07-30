По словам певца, все уже оформлено юридически.

Украинский певец Павел Зибров признался, кому оставит в наследство свое имущество. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос в программе "Тур зірками" на Радио Люкс.

"Остается (имущество - УНИАН) моей Диане Павловне. Она будет невеста крутая. У нее машины, дачи, квартиры, земельные участки, все, - сказал Зибров, добавив, что все уже оформлено юридически. - И квартира у нее есть, и участок есть, и недвижимость под офис, мы сейчас заканчиваем. Будет у нее свой офис".

При этом певец подчеркнул, что самое главное для него - это талант и способности дочери:

Видео дня

"Она очень талантливый менеджер. То, что она хорошее образование получила и разбирается в шоу-бизнесе… одна из лучших, я так понимаю. Потому она не пропадет в этой жизни".

Зибров даже боится, что работающую с ним Диану кто-то из звезд переманит к себе.

"У нее столько предложений! Честно говоря, я радуюсь, но боюсь потерять ее для себя, потому что ее сейчас "разрывают"... не будем называть, но это звезды украинского шоу-бизнеса, которые хотят с ней работать", - похвастался певец.

Напомним, ранее Павел Зибров порадовал поклонников нежным фото с 28-летней дочкой Дианой.

Вас также могут заинтересовать новости: