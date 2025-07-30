Период ретроградности дает возможность углубленного самоанализа и прозрений, позволяющих превратить слабости в ресурсы.

С 30 июля 2025 года по 2 января 2026 года начинается особый период - ретроградное движение Хирона в Овне. Этот транзит позволит каждому знаку Зодиака по-новому взглянуть на собственные раны и начать путь к внутреннему исцелению. Хирон, хотя и классифицируется как малая планета, в астрологии играет важную роль и известен как "раненый целитель", пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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В натальной карте Хирон указывает на те сферы жизни, где мы сталкиваемся с эмоциональными травмами, неуверенностью и глубинными страхами. Однако именно через преодоление этих болей мы можем обрести силу, мудрость и способность помогать другим. Период ретроградности дает возможность углубленного самоанализа и прозрений, позволяющих превратить слабости в ресурсы.

Вот как ретроградный Хирон повлияет на каждый знак Зодиака:

Овен

Процесс восстановления самооценки и возвращения уверенности в себе начнется именно сейчас. Вы осознаете, что прошлые травмы и ограничивающие убеждения не определяют вас - вы сильнее, чем думаете.

Телец

Этот период станет поводом заглянуть внутрь себя и переосмыслить прошлые эмоциональные переживания. Возможно, вы освободитесь от старых обид или внутреннего напряжения, которое когда-то спрятали глубоко внутри.

Близнецы

Рефлексия о ваших связях с обществом, друзьями и сообществами выйдет на первый план. Это подходящее время, чтобы переоценить свое окружение и понять, приносит ли оно вам чувство принадлежности и поддержки.

Рак

Ваш фокус сместится к вопросам семьи, карьеры и социальной репутации. Это хорошее время, чтобы выстроить новые отношения с домом, родителями или исцелить старые эмоциональные раны, связанные с профессиональной сферой.

Лев

Перед вами стоит задача переосмыслить свои взгляды и жизненные установки. Вы почувствуете внутреннюю потребность изменить философию, открыть новые горизонты и пересмотреть свои убеждения.

Дева

Вы начнете работу с чувствами уязвимости, страхами, связанными с доверием и близостью. Также могут всплыть проблемы, касающиеся финансовых обязательств или эмоциональной зависимости в отношениях.

Весы

Наступает время разобраться с тем, что вы чувствовали в прошлых отношениях. Переосмысление и принятие этих уроков поможет вам строить более гармоничные и честные связи в будущем.

Скорпион

Старые страхи, связанные с доверием, властью или здоровьем, могут выйти на поверхность. Но вместо того чтобы отступать, вы будете готовы встретиться с ними лицом к лицу и превратить уязвимость в силу.

Стрелец

Ретроспективные размышления о любви, творчестве или вопросах, связанных с детьми, могут привести к глубокому исцелению. Вы научитесь отпускать старые раны и раскроете себя с новой стороны.

Козерог

Семейные истории и детские воспоминания, особенно связанные с матерью или домом, потребуют внимания. Вы получите шанс освободиться от прошлого влияния и заложить основу для внутренней стабильности.

Водолей

Вы пересмотрите свое взаимодействие с ближайшим окружением - родственниками, соседями, коллегами. Ваши взгляды на общение, мышление и самоидентификацию могут существенно измениться.

Рыбы

Финансовая нестабильность или внутренняя неуверенность в себе выйдут на передний план. Но именно через осознание этих трудностей вы сможете построить здоровое отношение к деньгам и собственной ценности.

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