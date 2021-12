Ею стала "Shape of You" Эда Ширана.

Песня английского певца Эда Ширана "Shape of You" стала самой прослушиваемой на сервисе Spotify. Пользователи прослушали ее три миллиарда раз. При этом на YouTube клип на этот трек набрал более 5,5 миллиарда просмотров.

Для самого Эда Ширана это стало неожиданностью, ведь он не делал большие ставки на эту песню. Он считает, что это настоящее безумие. Кроме того, известно, что артист не планировал включать ее в свой альбом "÷".

Отметим, "Shape of You" - это не единственная песня Ширана, которая стала "миллиардером" по прослушиваниям. В этом списке также есть и другие композиции - "Castle On The Hill", "Happier", "Galway Girl", "I Donʼt Care" и "Beautiful People".

Напомним, ранее певец Эд Ширан снял свой клип в Киеве и похвалил Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: