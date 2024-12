УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – от долгожданных премьер до фестивальных событий.

На этой неделе на экраны кинотеатров выйдут сразу два украинских фильма – трэш-хоррор-комедия "Морена" для рисковых зрителей и документалка "Битва мемов".

Кроме того, на больших экранах покажут три анимационных фильма, среди которых – и масштабный "Властелин колец: Война рохиррим" по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Также в кинотеатрах стартуют две комедии – "Как поймать холостяка" и "Рождественское желание".

Ну а кинокурманов порадует очередной кинофестиваль "Вечера французского кино", в рамках которого можно будет посмотреть сразу шесть новых фильмов производства Франции, часть из которых показывали в Каннах.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Властелин колец: Война рохиррим

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (США, Япония, 2024, фэнтези/аниме)

События этого анимационного фильма разворачиваются за 183 года до оригинальной трилогии фильмов "Властелин колец", снятой новозеландским режиссером Питером Джексоном в начале нулевых по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Сюжет нового проекта рассказывает о судьбе Дома Хельма Молоторукого – легендарного короля Рогана. Когда на него неожиданно нападает Вульф – сообразительный и безжалостный властелин Дунланда, стремящийся отомстить за смерть своего отца, Хельм со своими людьми вынужден вступить в рискованный последний бой в древней крепости Хорнбург, которая впоследствии станет известной как Хельмовый Яр. Оказавшись в безвыходном положении, дочь Хельма Гера должна собраться с духом, чтобы возглавить сопротивление против смертоносного врага, который жаждет их полного истребления.

Режиссером фильма выступил японский художник-мультипликатор Кенджи Камияма ("Хранитель Священного Духа", "Бегущий по лезвию: Черный лотос").

В оригинале главных героев озвучили Брайан Кокс, Гая Вайс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Лоррейн Эшборн и другие.

Вечера французского кино 2024

(Франция, фестивальный)

С 5 по 11 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень" будет проходить очередной фестиваль "Вечера французского кино", посетители которого традиционно первыми в Украине увидят главные фильмы года производства Франции. В этом году в его программу попали шесть масштабных работ в разных жанрах.

Откроет мероприятие увлекательная биографическая драма с элементами мюзикла "Месье Азнавур" (Monsieur Aznavour), рассказывающая историю становления легендарного французского певца и композитора Шарля Азнавура, чьи песни, среди прочих, исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра и Боб Дилан. Он – сын бедных армянских беженцев, который сумел стать символом Франции, преодолевая бедность, расизм и беспощадную критику. Главную роль в фильме исполнил Тахар Рахим ("Пророк", "Мавританец", "Наполеон", "Мадам паутина"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 7,4 из 10 баллов.

Также столичным киноманам покажут новую ленту культового Франсуа Озона ("8 женщин", "Время прощания", "Бассейн") – драму "С приходом осени" (Quand vient l'automne), которая совсем недавно была представлена на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, где получила призы за лучшие мужскую роль второго плана и сценарий. События фильма происходят в бургундской деревне, где уютные каникулы постепенно превращается в жуткую игру между матерью и дочерью, когда невинный ужин обнаруживает ядовитые семейные тайны. Роли исполняют французские звезды Элен Венсан ("По божьей воле"), Жозиан Баласко ("Проклятый газон"), Людивин Санье ("Молодой папа") и Пьер Лоттен ("Люпен"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 6,9 из 10 баллов.

Еще четыре фильма из программы фестиваля – это премьеры нынешних Канн.

Комедия "Мой Марчелло" (Marcello Mio) предлагает необычный взгляд на наследие легендарного итальянского актера Марчелло Мастроянни. По сюжету фильма, дочь звезды, устав от постоянных сравнений с отцом, решает перевоплотиться в него буквально, что приводит к неожиданным последствиям. В своей новой работе режиссер Кристоф Оноре ("Прекрасная смоковница") собрал настоящих легенд французского кино, среди которых – Катрин Денев ("Шербурские зонтики", "Индокитай", "8 женщин"), Кьяра Мастроянни ("Высокая мода", "Нигде", "Все песни только о любви"), которая, собственно, является дочерью Мастрояни и Денев, Фабрис Лукини ("Ночи полной луны", "Астерикс и Обеликс в Британии") и Мельвиль Пупо ("Время прощания", "И все же Лоранс", "По божьей воле"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 5,9 из 10 баллов.

Между тем, "Балконетки" (Les Femmes au balcon) режиссера и актрисы Ноэми Мерлан, звезды фильмов "Портрет девушки в огне" и "Тар", предлагает зрителям оригинальное сочетание комедии, фэнтези и хоррора. Сюжет картины, сценарий к которой написан в сотрудничестве с Селин Сьяммой (режиссер и сценарист "Портрета девушки в огне"), разворачивается в разгар жаркого лета в Марселе. Три соседки – писательница, вебкам-модель и актриса – наблюдают с балкона за жизнью соседей, пока невинная вечеринка не превращается в кровавое приключение. Кроме Мерлан в ленте сыграли Сухайла Якуб ("Экстаз") и Лукас Браво ("Эмили в Париже"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 6,7 из 10 баллов.

Новая работа Эммануэля Курколя, режиссера лучшей европейской комедии 2020 года "Триумф", "Фанфары" (En fanfare) описывает неожиданную встречу двух братьев: успешного дирижера и неудачника-тромбониста, которые не знали о существовании друг друга. Несмотря на разительные различия, их объединяет одна страсть – любовь к музыке. В главных ролях – Пьер Лоттен ("Триумф") и Бенджамин Лаверн ("Клубничка"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 7,3 из 10 баллов.

Музыкальный криминальный ромком "Безумно влюбленные" (L'amour ouf) режиссера Жиля Лелюша ("Счастливые неудачники") перенесет зрителей в 1980-е, в портовый город на севере Франции. Это история безумной любви между Джеки и Клотером, которые выросли на одних улицах, но встретились только в юности. Главные роли в фильме сыграли Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель", "Королевство животных") и Франсуа Сивиль ("Три мушкетера", "Париж. Город мертвых"). Сейчас оценка фильма на IMDb – 7,3 из 10 баллов.

Все показы пройдут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Битва мемов

Meme wars (Украина, 2024, документальное)

Фильм напоминает, как в первые дни российского полномасштабного вторжения украинское интернет-пространство просто "взорвалось" мемами. Эта культурная аномалия привлекла внимание американского профессора, которая решила исследовать их роль в войне. Погружаясь в "народный юмор" украинцев, она пришла к неожиданным выводам: мемы настолько влиятельны, что могут изменить ход событий.

Авторы фильма пообщались с авторами самых известных мемов и выяснили, как они решились на шутки в самые темные времена. Украинский дипломат рассказал, как с помощью мемов боролся за оружие для Украины, а основатель самого массового мем-комьюнити в Твиттер приоткрыл завесу того, как мемы наносят удар не только на информационном, но и реальном фронте.

Режиссером проекта стала Кристина Браславская, которая до этого много работала на телевидении.

Морена

Morena (Украина, 2018, эротика/мистика/треш-комедия)

В центре сюжета фильма – молодая пара Аня и Юрий, которые летом приезжают погостить к родителям девушки в украинский карпатский поселок. На праздновании Ивана Купала местная сердцеедка Иванка, которую прозвали Мореной, положила глаз на Юру и очаровала его. После этого с влюбленными начинают случаться странные и мистические события, а между девушками вспыхивает конфликт – их отношения превращаются в отчаянную войну, которая оставляет после себя след из крови. Создатели фильма обещают зрителям взрывную смесь хоррора и юмора, мистики и пасторали, безграничной женской наготы и кровавых драк, трэша и своеобразной романтики.

Главные роли в ленте исполнили Таисия-Оксана Щурук, Илья Валянский и Ирина Громадская, а снял фильм режиссер фильма Сергей Алешечкин.

Стоит отметить, что съемки фильма состоялись еще в 2017 году в Карпатах, в частности, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киеве и Киевской области. В 2018 году фильм был полностью готов, впрочем, чтобы он попал к зрителю, понадобилось еще шесть лет: украинская премьера фильма состоялись только летом 2024 года во время кинофестиваля Миколайчук OPEN.

Как поймать холостяка

Young Werther (Канада, 2024, комедия/романтика)

Главный герой фильма – молодой, богатый холостяк Вертер, который всегда в поисках чего-то нового и интересного. По его романтическим приключениям можно написать отдельную книгу, но однажды он встречает девушку своей мечты, которая, впрочем, не спешит в его объятия и собирается замуж за замечательного парня. Сможет ли Вертер перевернуть свою жизнь и жизнь любимой вверх тормашками, чтобы завоевать ее сердце?

Главные роли в фильме исполнили Дуглас Бут ("Гордость и предубеждение и зомби", "Грязь") и Элисон Пилл ("Скотт Пилигрим против мира", "Власть").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Рождественское желание

A Season for Family (Канада, 2023, комедия/семейный/романтика)

В центре сюжета фильма – Мэдди, приемная мама мальчика Уэсли, которая хочет исполнить единственное рождественское желание своего сына – познакомить его с родным братом Коди, которого усыновила другая семья. Однако приемный отец Коди, овдовевший мужчина Пол, еще не готов к этому разговору со своим сыном. Впрочем, вскоре обстоятельства сводят двух братьев вместе, и в то время, как они узнают друг друга, между их родителями возникает особая связь, которая может изменить их жизнь навсегда.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Только я возьму новый уровень: Повторное пробуждение

Solo Leveling: ReAwakening (Япония, 2024, фэнтези/экшн/аниме)

Новый проект, основанный на одноименном популярном южнокорейском вебромане авторства Чхугона, включает в себя краткий итог первого сезона в сочетании с эксклюзивным обзором первых двух эпизодов долгожданного второго сезона в одном большом кинотеатральном приключении.

По сюжету фильма, прошло более десяти лет с тех пор, как внезапно появился путь, называемый "ворота", соединяющий этот мир с другим измерением, и пробудил людей со сверхчеловеческими силами, которых называют "охотниками". Они используют эти силы, чтобы покорять подземелья внутри ворот и зарабатывать таким образом на жизнь. Однажды Сон Джинву, который считается самым слабым охотником всего человечества, попадает в двойное подземелье высокого уровня, спрятанное внутри подземелья низкого уровня. Перед тяжело раненым Джинву появляется таинственное окно квеста. На пороге смерти, Джинву решается отправиться в квест, который превращает его в единственного человека, который способен переходить на следующие уровни.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,8 из 10 баллов.

Нико: За Северным сиянием

Niko: Beyond the Northern Lights (Германия, Финляндия, Дания, Ирландия, 2024, приключения/ анимация/семейный)

В центре сюжета мультфильма – северный олень Нико, который наконец стал взрослым и теперь имеет шанс пройти обучение, чтобы осуществить свою самую заветную мечту – присоединиться к отцу в Воздушных Силах Санты. Об этом мечтает каждый олень, поэтому побороться за место прибывает еще одна претендентка – загадочная Стелла. Но ночью накануне Рождества кто-то похищает сани, поэтому Нико со старыми и новыми друзьями, несмотря на опасность, отправляется выше Северного сияния, чтобы вернуть их и спасти праздники.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Марина Григоренко