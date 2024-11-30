УНИАН подготовил подборку из семи самых интересных сериалов последнего месяца 2024 года – как совершенно новых, так и продолжений хитовых шоу предыдущих лет.

Бесспорно, главным сериальным событием декабря станет долгожданный выход второго сезона южнокорейского хитового сериала "Игра в кальмара".

Кроме того, последний месяц года принесет киноманам немало интересных сериальных новинок, среди которых – новое шоу франшизы Star Wars "Опорная команда", первый проект обновленного DC под руководством Джеймса Ганна "Монстры-коммандос", исторический документальный сериал "Черчилль на войне", шпионский триллер "Черные голуби" с Кирой Найтли, анимационная антология "Секретный уровень" и первая в истории экранизация "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса.

Обо всех семи самых интересных сериалах декабря 2024 года читайте в обзоре УНИАН.

Звездные войны: Опорная команда

Star Wars: Skeleton Crew (США, Disney+, научная фантастика/приключения, 1 сезон, премьера–2 декабря)

События сериала происходят в тот же временной промежуток, что и шоу "Мандалорец" – после событий фильма "Возвращение Джедая" (1983). В центре сюжета – четверо детей, которые заблудились в Галактике после открытия, сделанного на своей собственной планете. Теперь они отчаянно пытаются вернуться домой.

Одну из главных ролей в сериале исполнил Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Искусственный разум", "Капитан Марвел", франшиза "Шерлок Холмс").

Среди создателей сериала – Джон Уоттс, режиссер последних фильмов серии "Человек-паук" с Томом Холландом, а также недавних "Одиноких волков" с Брендом Питтом и Джорджем Клуни.

Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Черчилль на войне

Churchill at War (США, Netflix, история/документальное, 1 сезон, премьера –4 декабря)

Любителей истории в этом месяце порадует увлекательный документальный сериал, рассказывающий о решающей роли британского премьера Уинстона Черчилля во Второй мировой войне и событиях, которые сделали его идеальным лидером той эпохи.

Образ Черчилля в сериале воплотил британский актер Кристиан МакКей ("Я и Орсон Уэллс", "Миссис Харрис едет в Париж").

Снял сериал британский режиссер Малкольм Венвилл ("Криминальная фишка Генри"). Также он поставил исторические сериалы об Аврааме Линкольне и Теодоре Рузвельте.

Мини-сериал будет насчитывать четыре эпизода, все они выйдут одновременно.

Монстры-коммандос

Creature Commandos (США, Max, супергеройское/экшн/анимация, 1 сезон, премьера–5 декабря)

В конце 2022 года стало известно, что режиссер Джеймс Ганн (франшиза "Стражи Галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец") вместе со своим давним бизнес-партнером Питером Сафраном займутся реформированием киновселенной DC. Чуть позже они выкатили список своих будущих проектов – и вот, наконец, первый из них выходит на экраны.

События анимационного сериала "Монстры-коммандос" происходят вскоре после финала первого сезона "Миротворца". Аманда Уоллер больше не может создавать спецотряды смертников для особо опасных операций из людей, поэтому она решает набрать новую секретную команду, состоящую из монстров и различных сверхъестественных существ.

Главных персонажей в новом шоу озвучили Мария Бакалова ("Борат 2", "Ученик: История Трампа"), Аня Чалотра (сериал "Ведьмак"), Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель"), Дэвид Харбор ("Черная вдова", "Громовержцы", сериал "Очень странные дела"), Индира Варма (сериал "Игра престолов") и, собственно, Виола Дэвис, которая повторит образ Аманды Уоллер. В то же время, Шон Ганн (фактически все проекты его старшего брата Джеймса Ганна) озвучит сразу нескольких персонажей.

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 9 января 2025 года.

Черные голуби

Black Doves (Великобритания, Netflix, триллер/шпионское, 1 сезон, премьера–5 декабря)

Главная героиня фильма – заботливая мать и жена политика Хелен Уэбб, которая в свободное время занимается шпионажем. В течение многих лет она сливает секреты мужа тайной организации "Черные голуби", пока бурный роман на стороне не ставит под угрозу не только ее тайну, но и жизнь.

Главную роль в сериале сыграла Кира Найтли (франшиза "Пираты Карибского моря", "Реальная любовь", "Гордость и предубеждение"). Также в шоу задействован Бен Уишоу (франшиза "007", "Облачный атлас", "Парфюмер").

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Секретный уровень

Secret Level (США, Amazon Prime Video, анимация для взрослых/научная фантастика, 1 сезон, премьера–10 декабря)

Этот сериал в формате антологии будет состоять из отдельных эпизодов, посвященных известным видеоиграм и франшизам, будто исследуя их изнутри.

Создал шоу Тим Миллер, который до этого отметился работой над фильмами "Дэдпул" и "Терминатор: Фатум", а также создал другой хитовый анимационный сериал-антологию для взрослых – "Любовь, смерть и роботы".

Первый сезон шоу будет состоять из 15 эпизодов, которые будут выходить по два раза в неделю, с финальным выпуском 28 января 2025 года.

Сто лет одиночества

One Hundred Years of Solitude (Колумбия, Netflix, магический реализм, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 11 декабря)

В это сложно поверить, но этот культовый роман нобелевского лауреата, колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, впервые опубликованный в 1967 году, ни разу не был экранизирован. Впрочем, к концу 2024 года Netflix наконец покажет его на экранах.

В центре сюжета – семь поколений семьи Буэндиа, которые в вечном городе Макондо познают любовь, забвение и неизбежность своего прошлого и судьбы.

Главную роль в шоу исполнил колумбийская звезда Клаудио Катаньо.

Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Игра в кальмара

Squid Game (Южная Корея, триллер/игра на выживание, Netflix, 2 сезон, премьера – 26 декабря)

В 2021 году южнокорейский сериал "Игра в кальмара" от режиссера Хван Дон Хёка, события которого разворачивались вокруг загадочной игры на выживание, за которой наблюдали богачи, стал настоящей сенсацией. Сотни людей, которые имели финансовые проблемы, согласились принять в ней участие. В течение шести дней они проходили по одной детской игре, проигрыш в которой означал смерть. Победитель (и единственный выживший) получил десятки миллионов долларов.

Поскольку в первом сезоне большинство героев умерли, во втором зрители снова увидят лишь парочку из них – Ли Чон Че в роли победителя игры Сон Ги Хуна и Ли Бьон Хона в роли фронтмена.

События второго сезона будут происходить через три года после финала первого. Победитель игры Сон Ги Хун до сих пор не оставляет попыток уничтожить организацию, которая и дальше проводит "Игру в кальмара", чтобы положить конец убийствам. Впрочем, чтобы воплотить свой план, ему приходится снова вернуться в игру.

Второй сезон будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Уже известно, что у сериала будет третий сезон, который выйдет в 2025 году и станет для него последним.

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Марина Григоренко