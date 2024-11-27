УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Последняя неделя осени принесет киноманам на "большие экраны" целую россыпь новинок на любой вкус – украинскую сатирическую комедию "Редакция", религиозный хоррор "Еретик" с Хью Грантом, музыкальный байопик "Мария" с Анджелиной Джоли, анимационный фильм "Моана 2" и еще несколько интересных премьер.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет очередная рождественская романтическая комедия – на этот раз "Наша маленькая тайна" с Линдси Лохан.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Редакция

The Editorial Office (Украина, Германия, 2024, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – молодой научный сотрудник музея природоведения Юра, который пытается спасти редких животных диких степей и лесов украинского юга от уничтожения. Он ищет сурка степного, которого якобы видели селяне в этих краях, но вместо этого становится свидетелем поджога леса. Идеалист Юра несет фотографии поджигателей и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Постепенно его наивное видение мира рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и фальсифицированных выборов.

Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Багненко – журналист, а ныне военный Вооруженных сил Украины, для которого это была дебютная работа в кино. Также в ленте задействованы актриса Римма Зюбина ("Памфир", "DZIDZIO Контрабас"), кинорежиссер Жанна Озирная ("Медовый месяц"), журналист Сергей Иванов, драматург Максим Курочкин, актер Андрей Кирильчук ("Памфир", "Беренштейн"), режиссер Александр Шмаль и другие. Также это одна из последних ролей Василия Кухарского ("Максим Оса и золото Песиголовца", "Круты 1918", "Толока"), который в начале декабря 2023 года погиб в боях с российскими оккупантами.

Режиссером и соавтором сценария выступил Роман Бондарчук, широко известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" и "Украинские шерифы". "Редакция" продолжает серию фильмов режиссера, посвященных исследованию его родного юга Украины.

Ленту снимали в Херсоне и Херсонской области, в частности в ныне оккупированных Алешковских песках. Съемки были закончены всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

Мировая премьера ленты "Редакция" состоялась в феврале 2024 года на 74-м Берлинском международном кинофестивале в программе Forum. Позже его показали еще на нескольких международных и украинских кинофестивалях.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

О 10 причинах посмотреть фильм "Редакция" читайте в нашем отдельном материале.

Еретик

Heretic (США, 2024, триллер/ужасы)

По сюжету фильма, двое мормонских миссионерок пытаются обратить в веру жителей небольшого городка. Впрочем, похоже, никто не хочет их слушать, кроме одного пожилого мужчины, который с радостью приглашает их в свой дом. Однако, на первый взгляд милый слушатель, оказывается настоящим маньяком и антирелигиозным фанатиком. Теперь девушкам придется искать выход из его дома-лабиринта с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет "испытанием веры".

Главную роль в фильме исполнил звезда ромкомов начала нулевых Хью Грант ("Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь"), который в "Еретике" предстал в кардинально противоположном амплуа.

Роли сестер-мормонок исполнили яркие молодые актрисы Софи Тэтчер (сериал "Шершни", "MaXXXin") и Хлоя Ист ("Фабельманы").

Сняли фильм режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, известные своей сценарной работой во франшизе "Тихое место".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о хорроре "Еретик" читайте в нашем отдельном материале.

Мария

Maria (Германия, Италия, Чехия, 2024, драма/музыка/байопик)

Фильм рассказывает о последних днях жизни одной из величайших оперных певиц 20 века Марии Каллас, которые она провела в Париже в 1970-х годах. Зрители видят Марию в самые интимные моменты ее жизни, когда она вспоминает прошлое, переживает потери и находит утешение в музыке. Фильм исследует глубокие личные переживания легенды мировой оперы: ее отношения с Аристотелем Онасисом, борьбу с одиночеством и любовь к искусству, которая определила ее жизнь.

Главную роль в ленте сыграла оскароносная Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт", "Мистер и миссис Смит", "Вечные").

Также в фильме сыграли Коди Смит-Макфи (франшиза "Люди Икс", "Власть пса", "Элвис"), звезда итальянского кино Альба Рорбахер ("Незнакомая дочь", "Химера"), обладатель Кубка Вольпи и премии Давид ди Донателло – Пьерфраческо Фавино ("Коменданте", "Предатель") и Валерия Голино ("Портрет девушки в огне", "Фрида", сериал "Утреннее шоу").

Снял фильм чилийский режиссер Пабло Лорраин, широко известный зрителям своими предыдущими биографическими драмами "Джеки" с Натали Портман и "Спенсер" с Кристен Стюарт. Предыдущая работа режиссера – черная комедия ужасов "Граф", являющаяся оригинальным взглядом на чилийского диктатора Августо Пиночета, который стал вампиром и после 250 лет жизни решил умереть.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Больше об особом стиле Пабло Лорраина читайте в нашем отдельном материале.

Моана 2

Moana 2 (США, Канада, 2024, комедия/приключения/анимация/семейный/мюзикл)

Мультфильм является продолжением одноименного хита 2016 года. На этот раз дочь полинезийского вождя Моана и полубог Мауи снова отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного призыва от предков-путешественников, который ведет Ваяну в далекие моря Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут необычайные приключения.

Одного из главных героев в обеих частях в оригинале озвучил Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи", "Форсаж", фильмы "Черный Адам", "Кодовое имя "Красный").

Режиссером анимации стал Дэйв Деррик-младший, для которого это полнометражный режиссерский дебют.

Отец года

Goodrich (США, 2024, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – мужчина в возрасте, чья молодая жена бросает его с двумя маленькими детьми, а кроме этого он еще должен отвечать за работу по дому, семейный бизнес и оплачивать счета. Единственная идея, которая приходит ему в голову – позвать на помощь старшую дочь от первого брака, с которой у него не самые теплые отношения.

Главные роли в фильме сыграли Майкл Китон ("Бэтмен", "Бердмен", "Битлджус") и Мила Кунис ("Черный лебедь", "Очень плохие мамочки").

Сняла фильм Холли Мейерс-Шайер ("Снова дома").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков и 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Учение Peaches

Teaches of Peaches (Германия, 2024, документальное/музыка/ЛГБТ)

Фильм рассказывает историю трансформации музыкальной исполнительницы Меррилл Нискер, более известной как Peaches, от учительницы музыки до иконы электроклаша с громким квир-феминистическим голосом. В своем творчестве она подрывает социальные нормы, разрушает гендерные стереотипы и борется с патриархальными предубеждениями. Peaches отстаивает права ЛГБТКИА+ и поднимает вопросы сексуальной идентичности.

Ее знаковый альбом The Teaches of Peaches вышел в 2000 году, после того, как певице диагностировали рак и она решила переехать из Канады в Берлин, чтобы начать все заново. Смелая в своих секс-позитивных и феминистических высказываниях пластинка была чем-то радикально новым для музыкальной культуры нулевых, а Peaches повлияла на целое поколение молодых авторов.

Показы проходят в рамках Месяца Европейского кино, который будет проходить в кинотеатре "Жовтень" с 1 ноября по 7 декабря.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Поезд смерти

The Train of Death (Индонезия, 2024, ужасы)

По сюжету фильма, строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны свирепствуют и убивают нескольких рабочих. Через некоторое время первый туристический поезд торжественно отправляется по новому маршруту – состав из пяти вагонов должен пройти через пять тоннелей. После первого тоннеля вагон №5 загадочно исчезает.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Наша маленькая тайна

Our Little Secret (США, 2024, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – двое обиженных друг на друга бывших, которые обнаруживают, что их новые пары – брат и сестра, поэтому им придется провести Рождество под одной крышей, скрывая свою романтическую историю.

Главные роли в фильме сыграли Линдси Лохан ("Чумовая пятница", "Дряные девчонки") и Ян Хардинг (сериал "Милые обманщицы").

Фильм станет доступен на Netflix с 27 ноября 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет триллер "Безумие" с Колманом Доминго, а на Showtime состоится премьера шпионского сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром.

Марина Григоренко