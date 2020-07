Представлен второй трейлер нового визуального альбома Бейонсе

Альбом певицы лежит в основе фильма Black is King.

В основе фильма Black is King лежит альбом Бейонсе The Lion King: The Gift. В фильме снимутся муж Бейонсе рэпер Jay-Z, Наоми Кэмпбелл, Тина Ноулз-Лоусон, Келли Роуленд, Фаррелл Уильямс, Люпита Ньонго, Кендрик Ламар и другие звезды.

"События 2020 года сделали концепцию и идею фильма еще более актуальными, поскольку люди во всем мире отправляются в историческое путешествие. Мы все в поисках безопасности и света. Многие из нас хотят перемен. Я верю, что, когда чернокожие люди рассказывают наши собственные истории, мы можем сместить ось мира и рассказать настоящую историю талантливых людей, которая не рассказана в учебниках истории", - написала Бейонсе.

