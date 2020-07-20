Сериал Marvel "Соколиный Глаз" снимут режиссеры культовых фильмов
14:41, 20 июля 2020Кино и музыка
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Премьера сериала состоится на Disney+ осенью 2021 года.
Сериал скоро выйдет / Скриншот YouTube
Disney подписал контракты с режиссерами культовых фильмов "Шучу", "Нулевой отряд", "Великая", "Товарищ детектив".
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Теперь снимать "Соколиный Глаз" будут Риз Томас, Эмбер Финлейстон и Кэти Эллвуд, передает popcornnews.
Джереми Реннер исполнит главную роль в сериале. А напишет сценарий для актеров Джонатан Игла, который продюссировал такие фильмы как "Ясновидец" и "Соболезную вашей утрате".
Как сообщал УНИАН, в Париже устроили показ фильмов на берегу Сены.
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