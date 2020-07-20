Сериал Marvel "Соколиный Глаз" снимут режиссеры культовых фильмов

Премьера сериала состоится на Disney+ осенью 2021 года.

Disney подписал контракты с режиссерами культовых фильмов "Шучу", "Нулевой отряд", "Великая", "Товарищ детектив".

Читайте такжеНа Netflix выйдет мультфильм о первой высадке на Луну

Теперь снимать "Соколиный Глаз" будут Риз Томас, Эмбер Финлейстон и Кэти Эллвуд, передает popcornnews.

Джереми Реннер исполнит главную роль в сериале. А напишет сценарий для актеров Джонатан Игла, который продюссировал такие фильмы как "Ясновидец" и "Соболезную вашей утрате".

Как сообщал УНИАН, в Париже устроили показ фильмов на берегу Сены.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram