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Сериал Marvel "Соколиный Глаз" снимут режиссеры культовых фильмов

14:41, 20 июля 2020
Кино и музыка
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Сериал скоро выйдет / Скриншот YouTube

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Теперь снимать "Соколиный Глаз" будут Риз Томас, Эмбер Финлейстон и Кэти Эллвуд, передает popcornnews.

Джереми Реннер исполнит главную роль в сериале. А напишет сценарий для актеров Джонатан Игла, который продюссировал такие фильмы как "Ясновидец" и "Соболезную вашей утрате".

Как сообщал УНИАН, в Париже устроили показ фильмов на берегу Сены.

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