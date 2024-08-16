Какой церковный праздник отмечают 17 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

17 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Алипия, иконописца Печерского. Рассказываем о традициях и приметах 17 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

17 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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17 августа по новому церковному календарю (30 августа по старому) - день памяти преподобного Алипия, одного из первых и лучших иконописцев, который жил в Киево-Печерской лавре.

Преподобный Алипий Печерский - православный святой, киевский иконописец и мозаист, ювелир, врач, монах и священник Киево-Печерского монастыря. Жил на рубеже XI-XII веков, с молодых лет жил в Киево-Печерском монастыре, иконописи учился у греческих мастеров.

Есть предположение, что Алипий участвовал в росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры (собор был разрушен коммунистами 3 ноября 1941 г.). Также иконописец прославился написанием чудотворных икон. Две из них сохранились до наших дней - "Печерская Богоматерь с предстоящими Антонием и Феодосием" и "Богородица Великая Панагия (Всесвятая)" - но обе вывезены в РФ. Кроме них, Алипий написал семь икон деисусного ряда для одной из киевских церквей на Подоле. Все они считались чудотворными, так как во время пожара остались невредимыми. Существует предположение, что Алипий выполнял также мозаичные работы для Михайловского Златоверхого собора в Киеве, который был разрушен в 1933 году.

Церковный праздник 17 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

О чем говорят приметы на 17 августа

По приметам дня можно узнать, какими будут весна и зима:

небо затянуто темными тучами - к затяжному ненастью;

журавли уже улетели на юг - жди на Покров морозы;

хорошая погода в этот день - будет ранняя весна.

В народе 17 августа - праздник Миронов день, названный так в честь священномученика Мирона Кизического, память которого также совершается в этот день. Народный праздник 17 августа известен также как Мирон-ветрогон, Авдотья-малиновка, Евдокия-сеногнойка. В этот день начинают сеять озимые.

Что нельзя делать 17 августа

17 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня запрещают 17 августа идти на кладбище: по поверьям, в этот день мертвые ходят к друг другу в гости, поэтому им нельзя мешать.

Что можно делать 17 августа

Алипию Печерскому молятся об укреплении веры, просят защитить от земных искушений.

Одна из главных традиций этого дня - следует помочь, чем можешь, вдовам, сиротам и обездоленным. Также в старину выбрасывали или сжигали старые вещи - считалось, что вместе с ними из дома уходят болезни и печали.

17 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Юлиана.

По старому стилю именины празднуют Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Дарья, Евдокия.

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