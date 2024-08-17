Народный праздник 17 августа известен под названиями Мирон-ветрогон, Авдотья-малиновка, Евдокия-сеногнойка.

Православная церковь Украины 17 августа по новому стилю чтит память мучеников Мирона, Павла, Юлиании и Стратона. По старому стилю в праздник сегодня чтят мученицу Евдокию Персидскую.

Наши предки в этот народный праздник заканчивали уборку сена. Зерно старались убрать до того, как начнутся дожди и урожай сгниет. Если в селе кто-то не успевал закончить работу, то односельчане ему помогали. Снопы и стога сена накрывали от дождей.

На огороде к середине августа созревают огурцы, морковь, свекла и молодая картошка. Крестьяне собирали овощи и готовили консервацию на зиму. Главной заготовкой в этот период были соленые огурцы. Для засолки украинцы использовали большие деревянные бочки. В саду собирали ягоды, из которых готовили пироги и вареники.

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В народный праздник 17 августа есть обычай сжигать старые, изношенные, ненужные вещи. Согласно приметам, огонь в этот день обладает очистительной силой. Если бросить в костер вещь больного человека, то он быстро выздоровеет.

В давние времена в праздник 17 августа оказывали помощь вдовам, сиротам и беднякам. Односельчане закупали продукты, помогали по хозяйству, рубили дрова. Люди верили, что бескорыстная помощь обязательно вернется в двойном размере.

Сегодняшняя дата неудачна для торговли, ведения бизнеса, продажи. Также день несчастливый для любовных дел.

17 августа - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня по характеру гордые, уверенные в себе, дружелюбные, упрямые. Тяжело принимают критику и не прислушиваются к советам. Часто бывают излишне импульсивными и агрессивными в доказывании своего мнения. Рожденные 17 августа люди способны на искреннюю и бескорыстную заботу.

Что нельзя делать 17 августа

Неудачный день для торговли, финансовых дел, продаж. Торговцы сегодня получат небольшую выручку или даже уйдут "в минус".

Категорически запрещено неуважительно относиться к природе - мусорить, рубить деревья и обрывать ветки без надобности, выливать отходы, поджигать траву и тростник.

Повышается риск стать жертвой обмана или мошенничества. Не стоит сегодня доверять незнакомцам, отдавать им деньги и приглашать домой.

Неблагоприятная дата для свадьбы, свиданий и других романтических дел.

Не хвастайтесь и не выставляйте напоказ достаток, иначе лишитесь нажитого.

Приметы погоды 17 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Муравьи строят высокие муравейники - к холодной зиме.

Если каштаны уже опали, то осень будет ранней.

Утром много росы на траве - к хорошему урожаю огурцов.

Дождливый день - к гниению сена и неурожаю зерна.

Если резко похолодало, то до бабьего лета тепла больше не будет.

Птицы уже улетели в теплые края - осень будет ранней и холодной.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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