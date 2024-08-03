Какой церковный праздник отмечают 4 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

4 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобномученицу Евдокию Римляныну. В народе день прозвали Авдотья Малиновка. Рассказываем о традициях и приметах 4 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

4 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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4 августа по новому церковному календарю (17 августа по старому) - день памяти преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

Евдокия жила в IV веке. Она была из знатной семьи, ее с детства воспитывали в христианских традициях. Случилось так, что она вместе с другими христианами попала в плен к персидскому царю Сапору. Всех бросили в тюрьму, и там Евдокия всячески поддерживала остальных, а некоторых нехристиан даже обратила в христианскую веру. Ее заставляли отречься от Христа и поддавали мучением. Но все было безуспешно. Тогда мученицу казнили.

Церковный праздник 4 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

О чем говорят приметы на 4 августа

По приметам погоды можно судить, какими будут урожай, осень и погода в ближайшее время:

хорошая погода 4 августа - ноябрь будет тоже погожим;

много малины - к богатому урожаю пшеницы;

дождь пошел с утра - к ранней осени;

туман стелится над лесом - можно идти за грибами.

В народном календаре 4 августа - праздник Авдотья Малиновка, или Авдотья Огуречница. В этот день принято собирать позднюю малину и последний урожай огурцов. Также замечено, что 4 августа часто идет мелкий моросящий дождь - он портит сено, которое осталось на полях. Поэтому день также называют Авдотья Сеногнойка.

Что нельзя делать 4 августа

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

Тем, кто соблюдает Успенский пост, нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу.

По народным поверьям сегодня не следует брать в долг деньги - окажешься в долговой яме. Также в народе верят, что в этот день нельзя дарить кому-либо свои комнатные растения - иначе можно притянуть проблемы в личной жизни.

Что можно делать 4 августа

К святой Евдокии обращаются в молитвах с просьбами укрепить веру и дать сил вынести все жизненные невзгоды.

Как уже говорили, на Авдотью обычно собирают малину и делают из нее заготовки. Также сегодня нужно успеть собрать огурцы - согласно поверью, после 4 августа они теряют вкус, аромат и полезные свойства.

4 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Дарья, Евдокия.

По старому стилю именины празднуют Алексей, Зина, Михаил, Мария.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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