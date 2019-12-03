Вторая часть Marvel's Spider-Man от Insomniac выйдет в 2021 году

Продолжение успешного экшена о Человеке-пауке будет эксклюзивом для PS5

Вторая часть приключенческого экшена Marvel's Spider-Man от студии Insomniac не успеет к выходу новой консоли Playstation 5, а выйдет на год позже – к рождественским праздникам 2021 года. Об этом во время подкаста Kinda Funny Gamecast сообщил бывший редактор издания Game Informer Имран Хан.

Трейлер Marvel's Spider-Man

Журналист отметил, что он знает очень много подробностей о разработке Marvel's Spider-Man 2, но ему запрещено разглашать информацию. По словам Хана, студия Insomniac Games после релиза основной игры практически сразу приступила к работе над сиквелом. Разработку доверили небольшой команде внутри студии, чтобы подключить больше человек к созданию второй части.

Напомним, игра Marvel's Spider-Man вышла в 2018 году эксклюзивно для консоли Playstation 4 и разошлась тиражом свыше 13 млн копий. В августе этого года Sony купила Insomniac Games и сделала ее своей четырнадцатой внутренней игровой студией.