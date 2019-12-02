Впервые в истории. Киберспортивная команда разместит свои акции на бирже

Чемпионы мира по Counter-Strike: Global Offensive планируют привлечь на IPO $18−22 млн

Киберспортивная организация Astralis Group, владеющая датской командой Astralis на следующей неделе, 9 декабря, планирует разместить свои акции на фондовой бирже Nasdaq. Таким образом компания станет первой организацией в истории киберспорта, которая разместила свои акции на бирже.

Как сообщает Bloomberg, команда Astralis планирует привлечь на IPO $18−22 млн (125−150 млн датских крон). Цена размещения составит 8,95 кроны за акцию. Глава Astralis Group Николай Нихольм уверен, что IPO будет успешным. По его словам, инвесторы из Европы и Азии уже подали заявок на сумму около $8 млн. «Мы считаем, что сегодня закладывается основа некоторых из самых ценных и знаковых брендов за последние 10 лет», — отметил Нихольм.

Кто такие Astralis

Astralis – чемпионы мира по игре Counter-Strike: Global Offensive. Команда была образована в 2016 году и успела выиграть четыре крупных чемпионата по CS:GO, трижды выступить в Киеве на StarLadder i-League StarSeries и заработать в общей сложности около $7,4 млн призовых.

Astralis на турнире

Напомним, по оценкам экспертов, к 2022 году мировой рынок киберспорта будет генерировать около $2 млрд прибыли, а его аудитория вырастет до 595 миллионов.