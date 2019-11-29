Xbox Game Studios планируют выпускать игры каждые 3-4 месяца

В компании отметили, что готовы к выходу консоли Project Scarlett

Xbox Game Studios - дочерняя компания Microsoft планирует выпускать новые игры каждые 3-4 месяца. Об этом изданию Gamesradar рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути.

Бути заявил, что на данный момент каждая из пятнадцати внутренних студий работает как минимум над одним проектом, и в компании уверены, что релизы будут регулярными. Это поможет избежать недостатка контента — в том числе для консоли следующего поколения под кодовым названием Project Scarlett. «Мы считаем, что вполне готовы к 2020 году. Наша цель — выпускать новую игру примерно каждые 3-4 месяца. Конечно, над таким темпом еще нужно будет поработать. Жесткого графика не будет, но мы уже подошли намного ближе к таким результатам. Так что мы спокойны за 2020 год — и за месяцы перед запуском Project Scarlett, и за линейку игр», - отметил Мэтт Бути.

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Также глава Xbox Game Studios заверил, что сотрудники компании делают все, чтобы переход с Xbox One на Scarlett прошел без проблем — как для создателей игр, так и для покупателей. «Мы хотим, чтобы вы знали, что когда вы вкладываетесь в Xbox, то вся ваша библиотека игр останется с вами насовсем. Поэтому мне кажется, что с Project Scarlett у нас есть преимущество — мы хотим, чтобы любая игра с Xbox One запускалась и на Scarlett. Причем игры не придется портировать на другую ОС или другой графический API. Это будут просто игры для Xbox», – подчеркнул Бути.

Напомним, выход консоли следующего поколения от Xbox под кодовым названием Project Scarlett намечен на конец 2020 года.