В продолжении легендарной стратегии Age of Empires 4 не будет "надоевших" внутриигровых покупок

Новую игру будут поддерживать дополнениями

В долгожданной стратегии Age of Empires 4 не будет внутриигровых покупок, то есть микротранзакций. Об этом на фестивале X019 заявил креативный директор серии Адам Исгрин.

Как сообщил разработчик, в грядущей Age of Empires 4 не будет так надоевших многим геймерам внутриигровых покупок. Вместо этого создатели сосредоточатся на классических методах поддержки и развития игры. «Идея микротранзакций в стратегиях в реальном времени не работает. DLC и расширения — вот что мы будем делать для Age of Empires 4», – отметил креативный директор Age of Empires.

О чем Age of Empires

Age of Empires – это серия стратегий в реальном времени, которая посвящена событиям, происходящим в разных странах мира, охватывая различные временные периоды – от каменного века до покорения Америки.

Также Адам Исгрин рассказал, что хоть созданием Age of Empires 4 занимается и Relic Entertainment, за DLC и расширения для игр серии, включая ремастер Age of Empires II: Definitive Edition, будет отвечать другая студия – World’s Edge.

Геймплей Age of Empires 4

Кроме того, Исгрин подчеркнул, что у студии уже есть идеи по поводу дополнений для четвертой части, однако многое будет зависеть именно от желаний фанатов. «Наши профессиональные игроки говорят: «Не добавляйте новые цивилизации, пожалуйста. Лучше сделайте что-нибудь другое». Мы хотим общаться с сообществом на подобные темы, чтобы понять, что именно добавлять», – отметил разработчик.

Напомним, четвертая часть культовой стратегии снова будет посвящена Средневековью. Точную дату выхода игры разработчики не сообщили.