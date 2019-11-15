Star Wars Jedi: Fallen Order – игра по вселенной «Звездных войн» вышла и порадовала фанатов

Игру о молодом джедае хвалят за сюжет и ругают за технические ошибки. УНИАН узнала мнения критиков и игроков о Star Wars Jedi: Fallen Order

Сегодня, 15 ноября, состоялся релиз Star Wars Jedi: Fallen Order – долгожданной игры по мотивам вселенной «Звездных войн».

Сюжет

Действия «Павшего ордена» разворачиваются после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». После объявленного императором Палпатином «Приказа 66» большинство джедаев было убито, и главный герой игры, молодой падаван по имени Кэл, опасаясь за свою жизнь, вынужден уйти в подполье. В ходе игры герой должен завершить свое обучение и овладеть световым мечом. В приключениях Кэлу Кестису помогает наставница — рыцарь-джедай, а также дроид по имени BD-1.

Геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – первые отзывы

На агрегаторе рецензий Metacritic мнения об игре Star Wars Jedi: Fallen Order преимущественно положительные – у игры 90 баллов от критиков и 8.4 балла от игроков на ПК и 84 балла от критиков и 7.9 – от геймеров на PS4.

За что хвалят и за что ругают

В целом игру хвалят за сюжет, интересный геймплей и визуальные эффекты. Ругают же игру в основном за технические ошибки.

Отзывы критиков

«Star Wars Jedi: Fallen Order - мечта многих фанатов «Звездных войн». Игра прекрасно сочетает в себе отличный геймплей с исследованиями, головоломками и личной историей. К сожалению, некоторые технические и графические проблемы несколько портят общее положительное впечатление», - пишет PC Games

«Star Wars Jedi: Fallen Order полна чудесных боев, великолепных визуальных эффектов и достойной истории, но технические проблемы слишком заметны, чтобы их игнорировать», - пишет портал God is a Geek.

«Star Wars Jedi: Fallen Order очень близки к тому, чтобы стать в этом году лучшей игрой в жанре экшн, но в конечном итоге игра терпит неудачу из-за проблем с ритмом повествования и множеством технических проблем», - USgamer.

Отзывы игроков о Star Wars Jedi: Fallen Order

«Это мечта, которая сбылась», - делится впечатлениями Xboxfreak.

«Понравились захватывающие бои, отличная кастомизация, хороший сюжет, достойная графика, дизайн уровней и искусственный интеллект. Враги на высоких уровнях сложности становятся умнее, а не просто получают больше здоровья. Не понравилось как выглядят модели персонажей, а также маленькое количество контента для эндгейма. Но в целом отличная игра. Рекомендую. Это моя личная игра года», - говорит игрок под ником Gangstub2450

«Скучно и множество багов. Худший экшн этого поколения», - пишет Sakux.

«Если вам нравится Tomb Rider, вам понравится и эта игра», - отмечает Toadsta.

Star Wars Jedi: Fallen Order уже можно приобрести на PS4, Xbox One и ПК. На компьютерах игру можно приобрести в Origin, Steam и в Epic Games Store — за покупку в последнем геймеры получат костюм имперского штурмовика для Fortnite. Акция действует до 30 ноября 2020 года.