Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order боятся спойлеров и не дадут демоверсию игры подписчикам EA Access

Вместо демоверсии подписчики EA Access получат 10% скидку на предзаказ игры

Издатель Electronic Arts совместно со студией Respawn Entertainment объявили о том, что подписчики сервисов Origin Access и EA Access не получат раннюю демоверсию Star Wars Jedi: Fallen Order.

Разработчики заявили, что такое решение было продиктовано боязнью спойлеров, которые могут просочиться в интернет раньше времени. Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order намечен на 15 ноября.

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Вместо демоверсии разработчики объявили, что подписчики EA Access получат скидку в 10% на предзаказ игры и два облика — для корабля героя и его дроида-помощника. Кроме того, даже после релиза обладатели EA Access не смогут опробовать проект в рамках этого сервиса.

А вот подписчикам Origin Access Premier достанется не просто полная версия, а Deluxe-издание Star Wars Jedi: Fallen Order. Месяц премиальной подписки Origin Access обойдется игрокам в $15.

О чем Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия «Павшего ордена» развернуться после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главным героем игры станет молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».

Геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Предзагрузка Star Wars Jedi: Fallen Order уже стартовала.