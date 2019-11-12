В Сети появился трейлер с новым Соником, первая версия которого была разгромлена фанатами (видео)

Новый дизайн Соника понравился поклонникам. УНИАН узнал первые отзывы.

Студия Paramount Pictures представила трейлер фильма Sonic The Hedgehog, который был снят по мотивам одноименной видеоигры от компании Sega. Лента рассказывает про Соника, самого быстрого ежа во вселенной, который находит новый дом на Земле. Здесь Соник заводит себе друга Тома, которого играет Джеймс Марсден («Люди Икс»), и объединяется с ним, чтобы защитить планету от злого гения доктора Роботника (его играет Джим Керри) и его планов на мировое господство.

Трейлер с обновленным дизайном

Изначально, премьера фильма должна была состояться в этом месяце, но после многочисленных жалоб от фанатов, создатели Sonic The Hedgehog перенесли премьеру на 14 февраля 2020 года, чтобы переделать дизайн главного героя. Первое, что обращает на себя внимание – создатели увеличили глаза Сонику и сделали ему худые ноги, тем самым приблизив персонажа к его облику в игре. Зрители оценили такой редизайн персонажа.

Первые отзывы

«После первого трейлера это невероятно приятно смотреть», – пишет pabloku parada.

«Теперь это похоже на то, что я действительно хочу смотреть», – говорит kat sucks.

«Я не могу поверить, что режиссер действительно прислушался к мнению фанатов, взял время на правки и внес такие невероятные изменения. Теперь я вижу какие усилия приложили создатели к этому фильму», – делится эмоциями Sarah Faruqui.

«Наконец-то, фильм, основанный на игре, который точно изображает персонажа», – пишет AlienFlower Queen.

«Мне нравится, что Соник больше не похож на крысу-гуманоида», – радуется пользователь под ником Xterminator2.

Трейлер с дизайном, который разозлил фанатов

Напомним, Sonic The Hedgehog – это легендарная серия игр компании Sega, которая разошлась тиражом свыше 800 млн копий, тем самым поставив франшизу в десятку самых продаваемых игровых серий за всю историю игровой индустрии.