Многие любят зимнее время, однако мало кому нравится мерзнуть. Читайте на УНИАН, как сделать так чтобы не было холодно.

Каждую зиму люди традиционно делятся на тех, кому холодно, и тех, кто просит открыть окно из-за жары. Но что надо делать, чтобы не замерзнуть, если теплая одежда не помогает?

Что делать, если я постоянно мерзну

В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные проблемы с сосудистой системой. Если же с этим все хорошо, то следующие советы могут помочь вам почувствовать себя лучше:

добавьте в свой рацион каши, жирные сорта рыбы, фрукты, овощи и полезные масла;

занимайтесь спортом;

наладьте питьевой режим;

снизьте уровень стресса;

уменьшите количество сигарет (сигаретный дым замедляет кровообращение);

закаляйтесь.

Как согреться на улице

В холодное время года, актуальной становится проблема, как не замерзнуть при минус 30 или хотя бы просто как меньше замерзать. Мы собрали несколько проверенных лайфхаков:

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одевайтесь в несколько слоев одежды, подберите теплую обувь и перчатки;

двигайтесь - нельзя долго стоять на одном месте;

купите чай или кофе;

пользуйтесь термосом, чтобы дольше сохранять напитки горячими;

воспользуйтесь электрической грелкой.

Как перестать трястись от холода в помещении

Зимой можно замерзнуть не только на улице, но и в помещении. Если вы пришли с холода или просто замерзли дома, то следующие советы идеально вам подойдут.

смените одежду (можно заранее оставить ее возле батареи);

перекусите (организм сможет использовать новые калории для терморегуляции);

используйте электроодеяло, грелку или бутылку с горячей водой для нагрева кровати;

разомнитесь или сделайте несколько упражнений.

Что нужно пить, чтобы не мерзнуть

Чтобы согреться, рекомендуется пить горячие напитки: чай, кофе, горячие компоты и морсы, напитки на основе меда, имбиря и лимона. Зимой очень популярным для согревания считается глинтвейн. Однако медики не рекомендуют использовать алкогольные напитки, чтобы согреться. Алкоголь притупляет чувство восприятия и опасности. Помимо этого, ваше тело будет расходовать больше тепла, чем в трезвом состоянии.

Ранее мы рассказывали, как согреться без отопления и электричества, а также как правильно проветривать квартиру, чтобы не заболеть.

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