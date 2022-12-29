Зима может стать любимым временем года, если уметь справляться с холодом / фото ua.depositphotos.com

Каждую зиму люди традиционно делятся на тех, кому холодно, и тех, кто просит открыть окно из-за жары. Но что надо делать, чтобы не замерзнуть, если теплая одежда не помогает?

 Что делать, если я постоянно мерзну

В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные проблемы с сосудистой системой. Если же с этим все хорошо, то следующие советы могут помочь вам почувствовать себя лучше:

  • добавьте в свой рацион каши, жирные сорта рыбы, фрукты, овощи и полезные масла;
  • занимайтесь спортом;
  • наладьте питьевой режим;
  • снизьте уровень стресса;
  • уменьшите количество сигарет (сигаретный дым замедляет кровообращение);
  • закаляйтесь.

Как согреться на улице

В холодное время года, актуальной становится проблема, как не замерзнуть при минус 30 или хотя бы просто как меньше замерзать. Мы собрали несколько проверенных лайфхаков:

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  • одевайтесь в несколько слоев одежды, подберите теплую обувь и перчатки;
  • двигайтесь - нельзя долго стоять на одном месте;
  • купите чай или кофе;
  • пользуйтесь термосом, чтобы дольше сохранять напитки горячими;
  • воспользуйтесь электрической грелкой.

Как перестать трястись от холода в помещении

Зимой можно замерзнуть не только на улице, но и в помещении. Если вы пришли с холода или просто замерзли дома, то следующие советы идеально вам подойдут.

  • смените одежду (можно заранее оставить ее возле батареи);
  • перекусите (организм сможет использовать новые калории для терморегуляции);
  • используйте электроодеяло, грелку или бутылку с горячей водой для нагрева кровати;
  • разомнитесь или сделайте несколько упражнений.

Что нужно пить, чтобы не мерзнуть

Чтобы согреться, рекомендуется пить горячие напитки: чай, кофе, горячие компоты и морсы, напитки на основе меда, имбиря и лимона. Зимой очень популярным для согревания считается глинтвейн. Однако медики не рекомендуют использовать алкогольные напитки, чтобы согреться. Алкоголь притупляет чувство восприятия и опасности. Помимо этого, ваше тело будет расходовать больше тепла, чем в трезвом состоянии.

Ранее мы рассказывали, как согреться без отопления и электричества, а также как правильно проветривать квартиру, чтобы не заболеть.

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