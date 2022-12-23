Проветривать квартиру нужно как можно чаще, особенно зимой. Давайте разбираться, как это правильно сделать

Ранее УНИАН рассказывал о том, как согреться без отопления и электричества, а теперь поговорим о проветривании квартир. Проветривание квартиры или любых других помещений - одна из важнейших составляющих здоровья, ведь мы много времени проводим именно в помещениях. Однако проветривать квартиру стоит с умом, а как проветривать квартиру зимой - вообще отдельный разговор.

Для начала давайте разберемся с тем, как часто нужно проветривать комнату. Ответ на этот вопрос прост - каждый день! Обновлять воздух в помещении необходимо минимум два раза в день, а по возможности - гораздо чаще. Особенно это актуально, если в квартире находится много человек или есть больной.

Обычно с тем, как проветривать комнату летом, ни у кого не возникает вопросов. У большинства людей в теплое время года окна открыты круглыми сутками - следовательно, недостатка в свежем воздухе нет. Однако, как проветривать квартиру зимой - знает далеко не каждый.

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Как правильно проветривать квартиру зимой - полезные советы

Проблема в том, что многие боятся открывать окна зимой, опасаясь остудить натопленную квартиру и "обогреть улицу". Как правильно проветривать квартиру зимой?

Проветривайте квартиру, открыв окна нараспашку сразу в нескольких комнатах.

Время проветривания в холодное время года 10-15 минут за раз. За это время воздух успеет смениться на свежий, а мебель и другие предметы не остынут.

Не стоит использовать для проветривания форточки или систему откидных окон. В таком режиме воздух сменяется медленно. Эффекта вы не почувствуете, а квартира остынет.

При сильном морозе на улице сократите время проветривания до 5 минут.

Не закрывайте радиаторы отопления мебелью и не накрывайте одеждой.

Мы уже писали о том, что проветривать квартиру нужно минимум два раза в день, а как часто нужно проветривать квартиру зимой? Так же само. Проветривайте квартиру утром после сна и вечером перед сном.

Теперь вы знаете, как проветривать комнату, чтобы не заболеть от сквозняков. Соблюдайте эти несколько простых правил, чтобы воздух в вашей квартире оставался чистым и свежим.

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