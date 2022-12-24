Отключили одновременно свет и тепло? Читайте, чем обогреть комнату без отопления.

В связи с массированными ударами по украинской энергетике многие области остались этой зимой без главного - света и отопления. Но это не значит, что нет способа даже в таких условиях, как согреться дома и чем обогреть комнату без отопления.

Как согреться, если холодно - следуйте таким шагам

Чем согреться без отопления и электричества - настоящий вызов, потому что большинство обогревателей работают только от электросети. Из-за перебоев вам придется на время забыть о кондиционерах, электрокамине, дуйках и других благах цивилизации.

Ориентируйтесь на подручные средства и не забывайте, что самым надежным источником тепла является ваше тело.

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Больше двигайтесь. Это самый простой совет, как согреться без отопления. Начните наконец заниматься зарядкой при свечах или просто танцуйте под любимую музыку.

Это самый простой совет, как согреться без отопления. Начните наконец заниматься зарядкой при свечах или просто танцуйте под любимую музыку. Принимайте теплый душ, а после - откройте двери. Этот вариант подойдет для тех, кто просто ищет пути, как согреться без отопления. Ведь у многих семей воду прогревает бойлер, питающийся от электроэнергии, а не газовый котел. Также помните, что пар, который пойдет в комнаты или кухню, будет впитываться мебелью, а еще оседать на окнах. Если отопления нет или оно слабое - влага начнет собираться в лужи на подоконниках и превращаться в плесень на стенах рядом с окнами.

Этот вариант подойдет для тех, кто просто ищет пути, как согреться без отопления. Ведь у многих семей воду прогревает бойлер, питающийся от электроэнергии, а не газовый котел. Также помните, что пар, который пойдет в комнаты или кухню, будет впитываться мебелью, а еще оседать на окнах. Если отопления нет или оно слабое - влага начнет собираться в лужи на подоконниках и превращаться в плесень на стенах рядом с окнами. Позаботьтесь о термобелье - оно не позволит теплу вашего тела рассеиваться. К тому же этот тип белья очень удобен – в нем при необходимости можно спать, носить по дому и на работу.

- оно не позволит теплу вашего тела рассеиваться. К тому же этот тип белья очень удобен – в нем при необходимости можно спать, носить по дому и на работу. Включайте газовую плиту. Этот совет подойдет тем, кто просто желает согреться в холодной квартире. Еще можно по-максимуму закрыть все двери и щели в окнах и поставить на конфорку чайник с водой. Кипящая вода образует пар, который впоследствии может очень сильно нагреть вашу кухню. Но если у вас вместо газа на кухне электрика - тогда вариант не прокатит.

Этот совет подойдет тем, кто просто желает согреться в холодной квартире. Еще можно по-максимуму закрыть все двери и щели в окнах и поставить на конфорку чайник с водой. Кипящая вода образует пар, который впоследствии может очень сильно нагреть вашу кухню. Но если у вас вместо газа на кухне электрика - тогда вариант не прокатит. Пейте больше горячих напитков. Это не только тонизирует и заряжает вас на рабочий день, но и отлично согревает. Рекомендуют заваривать чай с лимоном и имбирем.

Вообще способов, как согреться, очень много. Для этого необязательно идти и покупать новые приборы.

Чем обогреть комнату без отопления – топ покупок

К отключению света и тепла приспособиться невозможно. Мы сталкиваемся с главной дилеммой: как обогреть комнату без электричества и газа. Чтобы решить этот вопрос, стоит посмотреть, что же лучше купить для обогрева комнаты:

Ковры и теплые одеяла . Это вариант для тех, кто интересуется, чем экономнее обогреть комнату. Однако отметим, что вещи из натуральных материалов типа овчины обойдутся дорого. Ковры уберегут вас от холодного пола, а одеяла – от ночного снижения температуры.

. Это вариант для тех, кто интересуется, чем экономнее обогреть комнату. Однако отметим, что вещи из натуральных материалов типа овчины обойдутся дорого. Ковры уберегут вас от холодного пола, а одеяла – от ночного снижения температуры. Генераторы . Есть генераторы разных мощностей: обеспечивающие электричеством все здание или только нужды отдельной техники. Но генераторы позволяется ставить только на земле – то есть, для жителей 2-25 этажей такая покупка будет не актуальной.

. Есть генераторы разных мощностей: обеспечивающие электричеством все здание или только нужды отдельной техники. Но генераторы позволяется ставить только на земле – то есть, для жителей 2-25 этажей такая покупка будет не актуальной. Обогреватели без электричества. На сегодня на рынке много предложений по этому – от керосиновыхобогревателей до газовых и свечных. Также по оптимальной цене можно купить мини-камин с шариками или спиртовку.

Ранее УНИАН разбирался, как грамотно одеваться в холодную погоду.

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