В связи с массированными ударами по украинской энергетике многие области остались этой зимой без главного - света и отопления. Но это не значит, что нет способа даже в таких условиях, как согреться дома и чем обогреть комнату без отопления.
Как согреться, если холодно - следуйте таким шагам
Чем согреться без отопления и электричества - настоящий вызов, потому что большинство обогревателей работают только от электросети. Из-за перебоев вам придется на время забыть о кондиционерах, электрокамине, дуйках и других благах цивилизации.
Ориентируйтесь на подручные средства и не забывайте, что самым надежным источником тепла является ваше тело.
- Больше двигайтесь. Это самый простой совет, как согреться без отопления. Начните наконец заниматься зарядкой при свечах или просто танцуйте под любимую музыку.
- Принимайте теплый душ, а после - откройте двери. Этот вариант подойдет для тех, кто просто ищет пути, как согреться без отопления. Ведь у многих семей воду прогревает бойлер, питающийся от электроэнергии, а не газовый котел. Также помните, что пар, который пойдет в комнаты или кухню, будет впитываться мебелью, а еще оседать на окнах. Если отопления нет или оно слабое - влага начнет собираться в лужи на подоконниках и превращаться в плесень на стенах рядом с окнами.
- Позаботьтесь о термобелье - оно не позволит теплу вашего тела рассеиваться. К тому же этот тип белья очень удобен – в нем при необходимости можно спать, носить по дому и на работу.
- Включайте газовую плиту. Этот совет подойдет тем, кто просто желает согреться в холодной квартире. Еще можно по-максимуму закрыть все двери и щели в окнах и поставить на конфорку чайник с водой. Кипящая вода образует пар, который впоследствии может очень сильно нагреть вашу кухню. Но если у вас вместо газа на кухне электрика - тогда вариант не прокатит.
- Пейте больше горячих напитков. Это не только тонизирует и заряжает вас на рабочий день, но и отлично согревает. Рекомендуют заваривать чай с лимоном и имбирем.
Вообще способов, как согреться, очень много. Для этого необязательно идти и покупать новые приборы.
Чем обогреть комнату без отопления – топ покупок
К отключению света и тепла приспособиться невозможно. Мы сталкиваемся с главной дилеммой: как обогреть комнату без электричества и газа. Чтобы решить этот вопрос, стоит посмотреть, что же лучше купить для обогрева комнаты:
- Ковры и теплые одеяла. Это вариант для тех, кто интересуется, чем экономнее обогреть комнату. Однако отметим, что вещи из натуральных материалов типа овчины обойдутся дорого. Ковры уберегут вас от холодного пола, а одеяла – от ночного снижения температуры.
- Генераторы. Есть генераторы разных мощностей: обеспечивающие электричеством все здание или только нужды отдельной техники. Но генераторы позволяется ставить только на земле – то есть, для жителей 2-25 этажей такая покупка будет не актуальной.
- Обогреватели без электричества. На сегодня на рынке много предложений по этому – от керосиновыхобогревателей до газовых и свечных. Также по оптимальной цене можно купить мини-камин с шариками или спиртовку.
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