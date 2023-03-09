В начале полномасштабного вторжения он был завербован представителем разведки российских оккупационных войск.

13 лет за решеткой проведет житель Северодонецка, который "продался" российским оккупантам за автомобиль.

Как говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, СБУ собрала неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, который проводил разведывательно-подрывную деятельность на восточном фронте.

"По указаниям агрессора он осуществлял скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию мест расположения и перемещения подразделений Сил обороны. Прежде всего врага интересовали точные координаты позиций украинских войск в районе Северодонецка", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем оккупанты использовали эту информацию для прицельных ракетных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины.

"За такое "сотрудничество" захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они угнали у местного жителя. Впрочем, получить машину злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники СБУ и военные задержали вражеского приспешника в результате спецоперации в марте прошлого года", - сообщили в спецслужбе.

Злоумышленником является житель Северодонецка. В начале полномасштабного вторжения он был завербован представителем разведки российских оккупационных войск.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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