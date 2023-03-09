Женщина публично оправдывала российские преступления на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в своих рядах очередную сторонницу философии "русского мира", которая работала в региональном подразделении службы. Ранее глава ведомства сообщил, что по состоянию на март в суд передано уже более 300 дел против коллаборантов.

За данными СБУ, женщина публично оправдывала российские преступления на территории Украины, в частности называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Также она позиционировала войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный.

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Сейчас предательнице инкриминируют подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины за оправдывание действий оккупантов.

Сторонники "русского мира" в Украине - последние задержания СБУ

Напомним, что сегодня в Киеве произошел громкий скандал из-за задержания предателей в Киеве: они выполняли роль шпионов ФСБ и следили за руководством военкоматов столицы.

Также недавно российского информатора удалось задержать в Одессе. Он вел личную переписку с агентами РФ и сообщал им данные о расположении важных объектов критической инфраструктуры Украины.

На этой неделе правоохранители также задержали предателя, который помогал корректировать огонь россиян по украинским ТЦ.

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