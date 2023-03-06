Бизнесмен сам предложил оккупантам услуги по поставке горюче-смазочных материалов, отметили в Офисе генпрокурора.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении владельца сети АЗС, который поставлял горюче-смазочные материалы российским оккупантам на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Установлено, что владелец сети АЗС, который является конечным бенефициаром группы компаний на территории Украины, на временно оккупированной территории Запорожской области сотрудничал с оккупационными властями и обеспечивал функционирование там автозаправочных станций.

Отмечается, что бизнесмен обратился к оккупационным властям и предложил услуги по поставке горюче-смазочных материалов для нужд врага. Он наладил закупку бензина и дизельного топлива из аннексированного РФ Крыма. Закупленное горючее подозреваемый перевозил в Мелитополь и продавал.

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Для документирования противоправной деятельности на территории Винницкой, Черкасской областей, а также в Виннице, Запорожье, г. Черкассы и г. Львов было проведено одновременно 15 обысков, по результатам которых обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности, в частности системные блоки персональных компьютеров, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме более 89 тыс. грн, 37 тыс. долларов и 4 тыс. евро, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности, а также резервуары с топливом на нефтебазе.

Против предпринимателя было открыто производство по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины - как в нашей стране борются с предателями

В Службе безопасности Украины в январе сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ на нашей территории разоблачены более 600 прихвостней российских властей. Прихвостни врага занимались шпионско-подрывной деятельностью.

Позже в спецслужбе поделились, что в Херсоне задержан пиарщик захватчиков. Злоумышленник активно поддерживал оккупантов на информационном фронте тогда, когда город был под оккупацией.

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