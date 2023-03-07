В настоящее время мужчину проверяют на причастность к сотрудничеству с представителями РФ и незаконными вооруженными формированиями "ЛНР".

В Киеве правоохранители задержали дезертира из Службы безопасности Украины, который более 8 лет скрывался от следствия.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, следователи ГБР во взаимодействии с СБУ задержали бывшего сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который более 8 лет скрывался от следствия в деле по факту дезертирства.

Так, в 2014 году после вторжения россиян в Луганскую область он не выполнил приказ руководства по передислокации и остался во временно оккупированном Алчевске.

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Через некоторое время бывший правоохранитель выехал из оккупированной территории Луганской области на подконтрольную Украине территорию.

"Однако, чтобы уклониться от уголовной ответственности, он скрывался, ограничив свое передвижение даже по улицах. Он решил, что в большом городе легче потеряться и поселился в столице. Работники ГБР совместно с СБУ задержали подозреваемого в Киеве. Во время обыска по его месту жительства изъяты мобильные телефоны и копии документов", - сообщили в ГБР.

В настоящее время мужчину проверяют на причастность к сотрудничеству с представителями РФ и незаконными вооруженными формированиями "ЛНР".

Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что с начала года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении еще 9 сотрудников СБУ – дезертиров, которые в 2014 году остались на временно оккупированной территории Луганской области.

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