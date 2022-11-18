Он был взят в плен украинскими военными в начале июня.

В Украине к 13 годам заключения приговорили боевика "ЛНР", который отдавал приказы обстреливать дома и драмтеатр в Северодонецке.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Прокурор в суде доказал, что с октября 2015 года осужденный участвовал в деятельности НВФ так называемой "ЛНР". Уроженец Донецка добровольно вступил в ряды "1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" оккупационной администрации РФ и стал "оператором-наводчиком танка". В апреле 2019 года осужденного назначили на должность "командира танка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 20 февраля его отправили в район Трехизбенки Луганской области для дальнейшего прохождения воинской службы совместно с военными РФ против подразделений ВСУ.

"Во время уличных боев в Северодонецке осужденный отдал приказы обстреливать из танка драматический театр и жилые дома. В начале июня ВСУ взяли его в плен в Луганской области. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 260 УК Украины. Он приговорен к 13 годам лишения свободы", - рассказали в ОГПУ.

Оккупация Северодонецка

В ходе войны в городе было разрушено или повреждено 90% зданий. 25 июня Северодонецк оккупировали Вооруженные силы РФ и боевики "ЛНР".

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